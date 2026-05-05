Karabük'te kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine düştü

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikteki yamaçtan apartman bahçesine düştü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 05.05.2026 07:09
Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'ta, H.Ş. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekteki yamaçtan bir apartmanın bahçesine düştü.

Kazada otomobilden atlayan sürücü ve yanındaki C.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

