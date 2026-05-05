Karabük'te kontrolden çıkan otomobil apartman bahçesine düştü
Karabük'te kontrolden çıkan otomobil, 50 metre yükseklikteki yamaçtan apartman bahçesine düştü, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Üniversite Mahallesi Efsanur Sokak'ta, H.Ş. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yüksekteki yamaçtan bir apartmanın bahçesine düştü.
Kazada otomobilden atlayan sürücü ve yanındaki C.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye merdiveni ile bulunduğu yerden kurtarılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
