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  • Kamyon ile ticari araç çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Kamyon ile ticari araç çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 09:10
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 09:10
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kamyon ile ticari araç çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı

Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen tüp yüklü kamyon ile hafif ticari araç, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Oğlaklı Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada 2 kişi öldü, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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