Hastane bahçesinde müziğe 24 bin lira ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.

Haber Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:38
Haber Güncellenme Tarihi: 04.03.2026 08:43
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.

30 gün süreyle trafikten menedilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

