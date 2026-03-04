Hastane bahçesinde müziğe 24 bin lira ceza
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hastane bahçesinde yüksek sesle müzik dinlediği iddia edilen sürücüye para cezası uygulandı, aracı ise trafikten men edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi otopark alanında park halinde olan Murat Ayyer idaresindeki otomobilden yüksek müzik sesi geldiğini fark eden hastane polisi durumu trafik polislerine bildirdi.
Polis ekiplerince yapılan kontrollerin ardından "yüksek sesle müzik yayını yapmak", "uygunsuz cam filmi takmak" maddelerinden sürücüye 24 bin lira idari para cezası uygulandı.
30 gün süreyle trafikten menedilen otomobil, çekici yardımıyla otoparka çekildi.
