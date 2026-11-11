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Eyüpsultan'da yangın faciası: Bir kişinin cansız bedeni bulundu

Eyüpsultan'da tek katlı metruk gecekonduda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 08:49
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 08:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Eyüpsultan'da yangın faciası: Bir kişinin cansız bedeni bulundu

İslambey Mahallesi Mehmet Aliağa Sokak'taki tek katlı metruk gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında gecekondunun çatısında kısmi çökme meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin gecekonduda yaptığı incelemede bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Soğutma çalışmaları sırasında gecekondunun içinde bulunan yavru kedi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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