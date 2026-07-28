Yangın felaketinin üzerinden 5 yıl geçti... ''Devletim ayırt etmeden herkesin evini yaptı''
Yangın felaketinin üzerinden 5 yıl geçti... ''Devletim ayırt etmeden herkesin evini yaptı''
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının 5. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 6 vatandaşı rahmetle anarak, felaketin ardından devlet olarak milletin yaralarını sardıklarını ve 1 yıl içinde inşa edilen yuvalarda huzur ve mutluluğun hakim olduğunu belirtti. Yeni evinde huzurla oturan bir afetzede 'Ne AK Partili ve CHP'li ne MHP'li devletim ayırt etmeden herkesin evini yaptı, çok şükür' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 09:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 60 bin hektar orman alanının zarar gördüğü yangın felaketinin beşinci yılında, yangında küle dönen araziler ekilen fidanlarla yeniden yeşerirken afetzedelerin de yaraları sarıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve günler süren yangının verdiği zararın ardından Antalya'ya bin 284 konut ve 600 ahır olmak üzere bin 884 bağımsız bölüm inşa edip sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti. Bakanlık ayrıca Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere 265 konut bağımsız bölüm inşa edilip afetzedelere verildiğini kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, büyük orman yangınının 5. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı.
Yangının üzerinden geçen sürece ve yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Yüreğimize ateş düşüren Manavgat yangınının bugün 5. yılı... Ormanlarımız, köylerimiz yandı, 6 vatandaşımızı kaybettik. Hepsini rahmetle anıyorum. Her afette olduğu gibi devlet olarak milletimizin yaralarını sardık. 1 yılda yaptığımız yuvalarda şimdi huzur ve mutluluk var."
Yeni evlerinde huzurla oturan afetzede vatandaşlardan biri Bakanlık'a teşekkürlerini ileterek "Kimileri yapmaz, yıktılar geri yapmazlar dediler. Biz devletimize güvendik. Yapmazsa da devletimizdir." ifadelerini kullanırken bir diğer vatandaş "Devletim ayırt etmeden herkesin evini yaptı." dedi.
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Yangın felaketinin üzerinden 5 yıl geçti... ''Devletim ayırt etmeden herkesin evini yaptı''
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Manavgat yangınının 5. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 6 vatandaşı rahmetle anarak, felaketin ardından devlet olarak milletin yaralarını sardıklarını ve 1 yıl içinde inşa edilen yuvalarda huzur ve mutluluğun hakim olduğunu belirtti. Yeni evinde huzurla oturan bir afetzede 'Ne AK Partili ve CHP'li ne MHP'li devletim ayırt etmeden herkesin evini yaptı, çok şükür' dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 60 bin hektar orman alanının zarar gördüğü yangın felaketinin beşinci yılında, yangında küle dönen araziler ekilen fidanlarla yeniden yeşerirken afetzedelerin de yaraları sarıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve günler süren yangının verdiği zararın ardından Antalya'ya bin 284 konut ve 600 ahır olmak üzere bin 884 bağımsız bölüm inşa edip sahiplerine teslim ettiklerini kaydetti. Bakanlık ayrıca Muğla'ya 134 konut ve 131 ahır olmak üzere 265 konut bağımsız bölüm inşa edilip afetzedelere verildiğini kaydetti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, büyük orman yangınının 5. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir anma mesajı yayımladı.
Yangının üzerinden geçen sürece ve yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Yeni evlerinde huzurla oturan afetzede vatandaşlardan biri Bakanlık'a teşekkürlerini ileterek "Kimileri yapmaz, yıktılar geri yapmazlar dediler. Biz devletimize güvendik. Yapmazsa da devletimizdir." ifadelerini kullanırken bir diğer vatandaş "Devletim ayırt etmeden herkesin evini yaptı." dedi.
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