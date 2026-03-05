Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen 8 takım belli oldu. Grup maçlarının tamamlanmasıyla seri başı ekipler ve son 8’de yer alan kulüpler netleşti.
Haber Giriş Tarihi: 05.03.2026 22:53
Haber Güncellenme Tarihi: 05.03.2026 22:55
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen takımlar, grup aşamasındaki son maçların tamamlanmasıyla kesinleşti. A, B ve C gruplarında oynanan karşılaşmaların ardından sekiz ekip son 8 turuna kalırken seri başı takımlar da belirlenmiş oldu.
B Grubu’nda oynanan maçların ardından Samsunspor ve Konyaspor çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. Samsunspor, grup aşamasını dörtte dört yaparak tamamladı ve averaj üstünlüğüyle lider oldu. Konyaspor ise grubu ikinci sırada tamamladı.
Seri başı takımlar netleşti
Grup liderleri çeyrek final kura çekiminde seri başı olacak. A Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Galatasaray ile C Grubu’nu lider bitiren Beşiktaş, seri başı ekipler arasında yer aldı.
B Grubu’nu lider tamamlayan Samsunspor ve aynı gruptan ikinci sırayla çıkan Konyaspor da kura çekimine seri başı olarak katılacak.
En iyi üçüncüler de çeyrek finale yükseldi
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor çeyrek finale yükselen takımlar arasında yer aldı. Alanyaspor ise grup aşamasını üçüncü sırada tamamlamasına rağmen en iyi üçüncüler arasında bulunarak son 8’e kaldı.
Gençlerbirliği de Aliağa FK’yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından en iyi üçüncülerden biri olarak çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finalde yer alan takımlar
Seri başı takımlar:
Beşiktaş
Galatasaray
Samsunspor
Konyaspor
Seri başı olmayan takımlar:
Fenerbahçe
Trabzonspor
Gençlerbirliği
Alanyaspor
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılacak kura çekimiyle birlikte çeyrek final eşleşmeleri ve maç programı netleşecek.
