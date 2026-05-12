TFF 2026-2027 sezon takvimini açıkladı. Süper Lig 14 Ağustos 2026’da başlayacak, sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacak.
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 19:03
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 19:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 sezonunda profesyonel liglerin başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Açıklamaya göre Trendyol Süper Lig’de yeni sezon 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Sezonun tamamlanacağı tarih ise 23 Mayıs 2027 olarak belirlendi. Kulüplerin sezon hazırlık ve transfer planlamalarının açıklanan takvime göre şekillenmesi bekleniyor.
TFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sezon planlamasına göre Süper Lig’de ilk yarı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak 16. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. İkinci yarı ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak.
Trendyol 1. Lig’de sezon ağustosta başlayacak
Trendyol 1. Lig’de 2026-2027 sezonu 7, 8, 9 ve 10 Ağustos 2026 tarihlerinde başlayacak. Ligde devre arası, 18-21 Aralık 2026 tarihlerindeki müsabakaların ardından verilecek.
İkinci yarının başlangıç tarihi 8, 9, 10 ve 11 Ocak 2027 olarak açıklanırken, normal sezonun 8 Mayıs 2027 tarihinde tamamlanacağı bildirildi. Ayrıca 5, 10, 26 ve 34. hafta müsabakalarının hafta içi oynanacağı kaydedildi.
Nesine 2. Lig ve 3. Lig takvimi açıklandı
Nesine 2. Lig’de sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 16 Ocak 2027’de başlayacak. Normal sezonun bitiş tarihi 24 Nisan 2027 olarak duyuruldu.
TFF açıklamasında Nesine 2. Lig’de 12, 24 ve 29. hafta karşılaşmalarının hafta içi oynanacağı belirtildi.
Nesine 3. Lig’de de sezon 5-6 Eylül 2026 tarihlerinde başlayacak. İlk yarı 20 Aralık 2026 tarihinde sona erecek, ikinci yarı ise 16 Ocak 2027’de başlayacak. Normal sezon 24 Nisan 2027 tarihinde tamamlanacak. Ligde 11, 22 ve 28. hafta maçlarının hafta içi oynanacağı açıklandı.
Play-off tarihleri daha sonra duyurulacak
TFF, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de sezon sonunda oynanacak play-off müsabakalarına ilişkin tarihlerin daha sonra ilan edileceğini bildirdi.
