Taylan Bulut transferinde iddialar yalanlandı
Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman basınında çıkan transfer iddiaları ise yalanlanırken, genç oyuncu bu sezon 10 maçta forma giydi.
Beşiktaş'ta sezon başında Schalke'den transfer edilen Taylan Bulut ile yollar ayrılacak.
6 milyon euro bonservis ödenen 20 yaşındaki oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor.
Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilendiği iddia edildi.
Sky Sports Almanya, Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilenmediğini yazdı.
Haberde Alman ekibinin farklı oyunculara yöneleceği bilgisine yer verildi.
Taylan Bulut bu sezon Beşiktaş'ta 10 maça çıktı.
