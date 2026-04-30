Taylan Bulut transferinde iddialar yalanlandı

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı Taylan Bulut ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alman basınında çıkan transfer iddiaları ise yalanlanırken, genç oyuncu bu sezon 10 maçta forma giydi.

Haber Giriş Tarihi: 30.04.2026 01:38
Haber Güncellenme Tarihi: 30.04.2026 01:38
Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta sezon başında Schalke'den transfer edilen Taylan Bulut ile yollar ayrılacak.

6 milyon euro bonservis ödenen 20 yaşındaki oyuncu ayrılmaya hazırlanıyor.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilendiği iddia edildi.

Sky Sports Almanya, Borussia Mönchengladbach'ın Taylan Bulut ile ilgilenmediğini yazdı.

Haberde Alman ekibinin farklı oyunculara yöneleceği bilgisine yer verildi.

Taylan Bulut bu sezon Beşiktaş'ta 10 maça çıktı.

