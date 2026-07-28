Portekiz basını duyurdu! Davinson Sanchez'e bir talip daha
Portekiz basını duyurdu! Davinson Sanchez'e bir talip daha
Galatasaray'ın 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e sürpriz bir talip çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica başarılı futbolcuyu listesine ekledi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 28.07.2026 09:20
Haber Güncellenme Tarihi: 28.07.2026 09:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in talipleri giderek artıyor.
BENFICA İDDİASI
İtalya'dan Como'nun ilgilendiği Kolombiyalı savunma oyuncusu için bu kez Benfica iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, Benfica, 30 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Davinson Sanchez, yüksek maaşıyla birlikte zor bir transfer hedefi olarak görülüyor.
OKAN BURUK BIRAKMIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Como'nun transfer ısrarına devam ettiği 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Portekiz basını duyurdu! Davinson Sanchez'e bir talip daha
Galatasaray'ın 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e sürpriz bir talip çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre Benfica başarılı futbolcuyu listesine ekledi. İşte detaylar...
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in talipleri giderek artıyor.
BENFICA İDDİASI
İtalya'dan Como'nun ilgilendiği Kolombiyalı savunma oyuncusu için bu kez Benfica iddiası gündeme geldi.
Record'da yer alan habere göre, Benfica, 30 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Davinson Sanchez, yüksek maaşıyla birlikte zor bir transfer hedefi olarak görülüyor.
OKAN BURUK BIRAKMIYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Como'nun transfer ısrarına devam ettiği 30 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor.
Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Davinson Sanchez'in, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
Çok Okunanlar