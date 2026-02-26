Nottingham Forest Fenerbahçe maçında ilk 11 açıklandı

Nottingham Forest Fenerbahçe maçında ilk 11 açıklandı. UEFA Avrupa Ligi rövanşında Tedesco’nun Asensio tercihi dikkat çekti.

Haber Giriş Tarihi: 26.02.2026 22:26
Haber Güncellenme Tarihi: 26.02.2026 22:28
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Nottingham Forest Fenerbahçe maçında ilk 11 açıklandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. TSİ 23.00’te City Ground’da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın ilk 11’leri açıklandı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta aldığı 3-0’lık mağlubiyetin ardından tur için sahaya çıkacak.

Tedesco’dan Asensio tercihi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, rövanş mücadelesinde Marco Asensio’yu ilk 11’de başlatmadı. İspanyol oyuncu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Teknik heyetin bu tercihi maç öncesinde dikkat çeken kararlar arasında yer aldı.

İlk maçta alınan sonucun ardından kadro yapılanması merak edilirken, Tedesco’nun sahaya sürdüğü 11 tur umutlarının nasıl şekilleneceğine işaret ediyor.

İlk 11’ler

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Guendouzi, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Oğuz, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif.

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo, Morato, Williams, Dominguez, Yates, Anderson, McAtee, Lucca.

Karşılaşmanın sonucu, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki yol haritasını doğrudan belirleyecek.

