MHK düğmeye bastı! Hakemler için olağanüstü seminer kararı
MHK düğmeye bastı! Hakemler için olağanüstü seminer kararı
Merkez Hakem Komitesi, son haftalarda yükselen hakem tepkileri sonrası harekete geçti. Hakemler, 'acil' koduyla seminere çağrıldı. Hatalar tek tek masaya yatırılacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Riva'ya çıkarma yapacak. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 08:45
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 09:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Merkez Hakem Komitesi'nden son haftalarda yükselen hakem tepkileri sonrası yeni bir karar geldi. Hakemler, 'acil' koduyla seminere çağrıldı. 2 gün sürecek olan seminerde hakemlerle bire bir iletişim kurulacak ve hatalar tek tek masaya yatırılacak. 'Derbi hakemi nasıl atanıyor?' konusunda da kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılacak. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da TFF'ye giderek hakemler hakkındaki şikâyet ve önerilerini sunacak. Serdal Adalı'nın VAR konusunda yabancı hakem talebini yinelemesi bekleniyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise yaşanan bu gelişmeler sonrası şu açıklamıyı yaptı: "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu bizler de kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki... Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim."
MHK düğmeye bastı! Hakemler için olağanüstü seminer kararı
Merkez Hakem Komitesi, son haftalarda yükselen hakem tepkileri sonrası harekete geçti. Hakemler, 'acil' koduyla seminere çağrıldı. Hatalar tek tek masaya yatırılacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Riva'ya çıkarma yapacak. İşte detaylar...
Merkez Hakem Komitesi'nden son haftalarda yükselen hakem tepkileri sonrası yeni bir karar geldi. Hakemler, 'acil' koduyla seminere çağrıldı. 2 gün sürecek olan seminerde hakemlerle bire bir iletişim kurulacak ve hatalar tek tek masaya yatırılacak. 'Derbi hakemi nasıl atanıyor?' konusunda da kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılacak. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da TFF'ye giderek hakemler hakkındaki şikâyet ve önerilerini sunacak. Serdal Adalı'nın VAR konusunda yabancı hakem talebini yinelemesi bekleniyor. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ise yaşanan bu gelişmeler sonrası şu açıklamıyı yaptı: "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu bizler de kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın, kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki... Darbe almayan oyuncu, darbe almış gibi kendini yere atıyor. Herkesten ricam, onlara destek olalım, yardım edelim."
