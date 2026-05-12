Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Hollandalı yıldız Noa Lang'ın geleceği netleşmeye başladı. Hollanda basınında yer alan habere göre başarılı futbolcunun yeni sezonda adresinin Dortmund olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 10:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Noa Lang'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Hollandalı yıldızın, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 30 milyon euro... Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine indirmeyi hedefliyor.
Hollanda basınındaki iddialara göre Lang'ın yeni adresi Dortmund olacak. Haberlerde; G.Saray'ın mevcut sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmayı kabul etmediği, bu nedenle Lang'ın kulübüne geri döneceği ve ardından Dortmund'un yolunu tutacağı belirtiliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İşte Noa Lang'ın yeni adresi
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Hollandalı yıldız Noa Lang'ın geleceği netleşmeye başladı. Hollanda basınında yer alan habere göre başarılı futbolcunun yeni sezonda adresinin Dortmund olacağı iddia edildi. İşte detaylar...
G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Noa Lang'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Hollandalı yıldızın, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 30 milyon euro... Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine indirmeyi hedefliyor.
Hollanda basınındaki iddialara göre Lang'ın yeni adresi Dortmund olacak. Haberlerde; G.Saray'ın mevcut sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmayı kabul etmediği, bu nedenle Lang'ın kulübüne geri döneceği ve ardından Dortmund'un yolunu tutacağı belirtiliyor.
Çok Okunanlar