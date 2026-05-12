İşte Noa Lang'ın yeni adresi

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Hollandalı yıldız Noa Lang'ın geleceği netleşmeye başladı. Hollanda basınında yer alan habere göre başarılı futbolcunun yeni sezonda adresinin Dortmund olacağı iddia edildi. İşte detaylar...

G.Saray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Noa Lang'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor. Hollandalı yıldızın, zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 30 milyon euro... Sarı-Kırmızılılar, bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine indirmeyi hedefliyor.

Hollanda basınındaki iddialara göre Lang'ın yeni adresi Dortmund olacak. Haberlerde; G.Saray'ın mevcut sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kullanmayı kabul etmediği, bu nedenle Lang'ın kulübüne geri döneceği ve ardından Dortmund'un yolunu tutacağı belirtiliyor.

