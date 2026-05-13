İngiliz devi gözünü kararttı! Arda Güler için rekor teklif yolda
Real Madrid formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan milli yıldız Arda Güler İngiliz ekibi Arsenal'in radarında. Teknik direktör Mikel Arteta'nın takımda görmek istediği yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:06
Haber Güncellenme Tarihi: 13.05.2026 11:06
İngiltere Premier League devi Arsenal, Arda Güler için harekete geçmeye hazırlanıyor.
El Nacional'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Real Madrid forması giyen milli futbolcu için yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis teklif etmeyi planlıyor.
Haberde, Arsenal'in Arda Güler için yaklaşık 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.
Teknik direktör Mikel Arteta'nın da genç yıldızı takımın uzun vadeli hücum planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü ve yönetimden bu transfer için talepte bulunduğu aktarıldı.
PERFORMANSI
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 50 resmi karşılaşmada görev yaptı. Milli yıldız bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 14 de asist katkısı verdi.
