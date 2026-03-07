Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı yendi! 1-0

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Giriş Tarihi: 07.03.2026 22:26
Haber Güncellenme Tarihi: 07.03.2026 22:30
Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun mücadelesi devam ediyor. Ligin 25. haftası büyük bir derbiye sahne oldu.

Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın ile Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hakem Ozan Ergün’ün yönettiği maçta Dolmabahçe’de kozlarını paylaştı.

Lider Galatasaray, deplasmanda oynadığı derbide ezeli rakibi Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı.

OSIMHEN, AĞLARINI SARSTI

Galatasaray, 39. dakikada Victor Osimhen'in golüyle devreyi önde tamamladı.

GALATASARAY, KISILDIM

Sarı kırmızılılarda Leroy Sane, 62. dakikada VAR incelemesi sonrasında Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı.

