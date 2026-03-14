Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.03.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 14.03.2026 22:24
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun rekabeti devam ediyor. Ligin 26. hafta karşılaşmasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Nuri Şahin’in çalıştırdığı Başakşehir, hakem Batuhan Kolak’ın yönettiği maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde kozlarını paylaştı.
Galatasaray, ağırladığı Başakşehir'i ikinci yarıda attığı gollerle 3-0'lık skorla geçti.
ÜÇ GOLLÜ ZAFER
Galatasaray'a zaferi getiren golleri 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 85. dakikada Renato Nhaga attı.
BAŞAKŞEHİR KISMI OLARAK EKSİK KALDI
Başakşehir'de Festy Ebosele, 28 ve 56. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.
Galatasaray, Başakşehir'i 3 golle yendi
Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde lider Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun rekabeti devam ediyor. Ligin 26. hafta karşılaşmasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Nuri Şahin’in çalıştırdığı Başakşehir, hakem Batuhan Kolak’ın yönettiği maçta Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde kozlarını paylaştı.
Galatasaray, ağırladığı Başakşehir'i ikinci yarıda attığı gollerle 3-0'lık skorla geçti.
ÜÇ GOLLÜ ZAFER
Galatasaray'a zaferi getiren golleri 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 85. dakikada Renato Nhaga attı.
BAŞAKŞEHİR KISMI OLARAK EKSİK KALDI
Başakşehir'de Festy Ebosele, 28 ve 56. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.
