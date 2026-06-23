Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Transferde hedef Wout Faes
Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Transferde hedef Wout Faes
Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına bu doğrultuda devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Leicester City forması giyen 28 yaşındaki deneyimli stoper Wout Faes için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:37
Haber Güncellenme Tarihi: 23.06.2026 11:37
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunmaya bir takviye yapmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerden bu doğrultuda dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Wout Faes için harekete geçti.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan stoper Wout Faes'in şartları hakkında bilgi aldı.
Sarı-lacivertliler; Malang Sarr, Kim Min-Jae ve Nathan Ake ile görüşmelerine de devam ediyor.
MONACO'DA 16 MAÇ
28 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco forması giymişti. Deneyimli stoper, Fransız ekibinde 16 maçta süre buldu.
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Fenerbahçe'den savunmaya takviye! Transferde hedef Wout Faes
Yaz transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe çalışmalarına bu doğrultuda devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Leicester City forması giyen 28 yaşındaki deneyimli stoper Wout Faes için düğmeye bastı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, yaz transfer döneminde savunmaya bir takviye yapmak istiyor.
Sarı-lacivertlilerden bu doğrultuda dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe, Leicester City forması giyen Wout Faes için harekete geçti.
FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Leicester City forması giyen ve sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan stoper Wout Faes'in şartları hakkında bilgi aldı.
Sarı-lacivertliler; Malang Sarr, Kim Min-Jae ve Nathan Ake ile görüşmelerine de devam ediyor.
MONACO'DA 16 MAÇ
28 yaşındaki Belçikalı stoper Wout Faes, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Monaco forması giymişti. Deneyimli stoper, Fransız ekibinde 16 maçta süre buldu.
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