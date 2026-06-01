Fenerbahçe Beko, Efes karşısında geri dönüşle öne geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, 1 Haziran 2026'da Anadolu Efes'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmada 18 sayı geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 60-59 kazanarak seride 1-0 öne geçti. Serinin ikinci karşılaşması, final yolunda avantajın şekillenmesi açısından yakından takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 23:11
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 23:14
Maça etkili başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 21-6 üstün tamamladı. Lacivert-beyazlı ekip, savunmadaki sert performansını sürdürerek soyunma odasına 34-21 önde gitti.
Efes farkı üçüncü çeyrekte korudu
Karşılaşmanın üçüncü periyodu sonunda Anadolu Efes, 51-36'lık skorla üstünlüğünü sürdürdü. Konuk ekip, maçın büyük bölümünde skor avantajını elinde tutarken Fenerbahçe Beko son bölüm için geri dönüş arayışını sürdürdü.
Son çeyrekte gelen geri dönüş
Final periyodunda savunma sertliğini artıran Fenerbahçe Beko, farkı kademeli olarak kapattı. Son anları büyük çekişmeye sahne olan mücadelede sarı-lacivertliler 60-59'luk skorla galibiyete ulaştı ve yarı final serisinde 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 3 Haziran'da
Yarı final eşleşmesinde üç galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak. Serinin ikinci karşılaşması 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yine Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak.
Finale yükselen ekip, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan diğer yarı final serisinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.
