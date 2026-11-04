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Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki puanını 5'e yükseltti.

Haber Giriş Tarihi: 04.11.2026 22:53
Haber Güncellenme Tarihi: 04.11.2026 22:54
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı dünya devi Liverpool'u 3-2'lik skorla geçerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Chobani Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmada sarı-lacivertlilere zaferi getiren golleri Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi kaydederken; Liverpool'un sayıları Nyoni ve Isak'tan geldi. Maçta 1-0 ve 2-1 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen temsilcimiz, 79. dakikada Muriqi'nin kafa golüyle üstünlüğü ele geçirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 5'e yükseltirken, konuk ekip Liverpool 9 puanda kaldı.

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