A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahasında Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 26.03.2026 22:47
Haber Güncellenme Tarihi: 26.03.2026 22:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeri play-off yarı final mücadelesinde A Milli Takım sahasında Romanya'yı ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlılar 1-0’lık skorla kazandı.
Milli Takımımıza galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı. Ferdi'nin golünün asistini ise Arda Güler yaptı.
Bu sonucun ardından A Milli Takımımız finale yükseldi. Milliler final mücadelesinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Final maçından da galibiyetle ayrılmamız halinde Dünya Kupası'na katılma vizesi alacağız.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Bizim Çocuklar, Romanya'yı devirdi! 1-0
