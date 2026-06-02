  • Beklenen açıklama geldi! İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunu duyurdu. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 11:12
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 11:13
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası nihai kadrosu açıklandı.

İşte A Milli Futbol Takımı'nın kadrosu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır,

Defans: Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

