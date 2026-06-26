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Bakan Bak, ABD maçını tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti.

Haber Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:27
Haber Güncellenme Tarihi: 26.06.2026 08:27
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Bak, ABD maçını tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

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