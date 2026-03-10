Alanyaspor ile Gençlerbirliği puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Corendon Alanyaspor - Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 sona erdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 10:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
5. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ceza sahasına gönderdiği ortaya Mounie gelişine vole vurdu. Direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Hwang'ın sert şutunda kaleye giden top, araya giren savunma oyuncularına çarparak dışarı çıktı.
39. dakikada Corendon Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın kullandığı kornerde arka direkte bulunan Meschack'tan sekti. Topu önünde bulan Ümit Akdağ'ın altı pasın gerisinde çektiği şutta, kaleci Velho iki hamlede topun sahibi oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
49. dakika sağ kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında Meschak'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topu Goutas, boş pozisyondaki Mounie'ye gelmeden araya girerek engelledi.
59. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi atağında Meschack, topu yerden ceza sahasına gönderdi. Ön direkte topla buluşan Hwang'ın şutunu kaleci Velho kurtardı.
79. dakikada Antalya ekibinin sağ kanattan Hadergjonaj'la kullandığı köşe vuruşunda, top ceza sahasına yöneldi. İyi yükselen Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Velho kornere çeldi.
90+5. dakikada Corendon Alanyaspor'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda top savunmadan sekti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ruan'ın sert şutunu kaleci Velho kurtardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.
Natura Dünyası Gençlerbirliği Teknik Direktörü Demirel: Atakları sonlandıramadık
Natura Dünyası Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, puan için mutlu olduğunu belirterek, "Yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandıramadık." dedi.
Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, puan için mutlu olduklarını, ancak oyunlarıyla alakalı sıkıntılarının olduğunu dile getirdi.
Bu sıkıntılarının başında takımın fiziksel yetersizlik yaşaması olduğunu söyleyen Demirel, "Topla çıkışlarda pozisyon ya da birkaç tane kenar organizasyonu yakaladık. Ama o yorgunluğun vermiş olduğu tercihlerle ya da kötü vuruşlarla atakları sonlandıramadık." diye konuştu.
Demirel, Alanyaspor'un büyük takımlara karşı iyi oynadığını ve iyi mücadele ettiğini dile getirerek, kendilerinin de maçın ilk 25 dakikasında çok etkisiz olduklarını kaydetti.
Ardından saha içinde oyuncularına oyunsal anlamda farklı formasyonları denemelerini söylediğini ifade eden Demirel, şunları söyledi:
"Beni mutlu eden şu ki, takıma ne söylediysem yapmaya çalıştılar. 4-4-2 karşılama ile başladık. Sonra 4-3-3'e döndük. İkinci yarıda ise 4-5-1'e dönmek zorunda kaldık. Çünkü baskı yediğimiz durumlar oldu. 4-5-1'e geçtikten sonra biraz daha oyunu dengeleyebildik ve pozisyonlar üretebildik."
Volkan Demirel, detayı çok olan ama kendileri için önemli 1 puan aldıklarını belirterek, oyuncularını ve takımı mücadelelerinden dolayı tebrik etti.
Hem fiziksel hem de ileriye gitme anlamında eksiklerinin olduğunu vurgulayan Demirel, bunu da önlerindeki maçlarda tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira: Bir maçta bu kadar iyi oynayıp gol atamamak kabul edilemez
Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, oyunu kontrol eden taraf olmalarına rağmen mücadeleden iki puan kaybederek ayrıldıklarını söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakibe pozisyon vermediklerini anlatan Pereira, "Sadece bir kez kalemize şut çektirdik. Maça çok iyi başladık ve iki kez net pozisyona girdik. Bugün sahada eksik olan şey goldü. Çünkü 95 dakika boyunca oyunu kontrol ettik." dedi.
Bugün yakaladıkları pozisyonları iyi sonuçlandıramayarak cezalandırıldıklarını anlatan Pereira, "Tabii ki kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle üçüncü bölgeye kaç kez topu taşıdığımızı sayamadım. Oralarda daha agresif, daha keskin olmamız gerekiyor. Çünkü çok kez rakip kaleye indik. Maç 2-0, 3-0 hatta 4-0 bile olabilirdi. Bugün net bir şekilde iki puan kaybettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.
Pereira, bugün kazanmaları gereken bir maç oynadıklarını dile getirerek, oyuncularının iyi baskı yaptığını, şutlar çektiğini ve rakibe pozisyon vermediğini kaydetti. Tüm çabalara rağmen gol bulamadıklarını ifade eden Portekizli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün baskı, geçişler ve denge anlamında çok iyiydik. Sadece gol eksikti. Bundan dolayı da bugün galibiyet alamayarak, cezalandırıldık. Utanç verici bir durum tabii ki. Kendimi tekrar ediyorum ama iyiyiz, iyi futbol oynuyoruz. Sonunda 3 puan yok, galibiyet yok. Puanlara ihtiyacımız var. Daha agresif olmamız ve topu bir şekilde kaleye sokmamız lazım. Bu bizim eksiğimiz. Bunu söylerken santraforları suçlamıyorum. Takımı suçluyorum, kendimi suçluyorum. Çünkü bir maçta bu kadar iyi oynayıp gol atamamak kabul edilemez. Kötü oynasak, pozisyona giremesek burada rakibi tebrik eder ve devam ederim. Ama bugün durum böyle değildi."
Pereira, şansa değil, sıkı çalışmaya inandığını ifade ederek, Galatasaray ile kupa maçında girdikleri ilk pozisyonu da gole çeviremediklerini ardından dönüşte aleyhlerine penaltı olduğunu hatırlattı.
Bugün yine çok net pozisyonlara girdiklerini vurgulayan Pereira, "Çok iyi futbol oynuyoruz, pozisyona giriyoruz ama günün sonunda en önemli şey 3 puan ve biz şu anda 3 puan alamıyoruz. Bu yüzden de üzgünüm." diyerek sözlerini tamamladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar