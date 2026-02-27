12 Dev Adam Sırbistan'ı deplasmanda yendi. Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Belgrad'da aldığı sonuçla seriyi sürdürdü.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 23:14
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 23:16
hurhaber.com
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü maçında deplasmanda Sırbistan’ı 82-78 mağlup etti. 27 Şubat 2026’da Belgrad’daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma sonrası Türkiye grupta üçte üç yaptı. Bu sonuç, C Grubu’ndaki puan dengesi açısından ilerleyen maçlar öncesinde belirleyici bir tablo oluşturdu.
Karşılaşma boyunca iki takım da hücumda yüksek yüzdeyle oynarken, son çeyrekteki savunma direnci skoru belirledi. Türkiye, kritik anlarda bulduğu sayılarla üstünlüğünü korudu ve maçtan dört sayılık farkla galip ayrıldı.
Bu galibiyetle 12 Dev Adam, C Grubu’nda namağlup liderliğini sürdürdü. Sırbistan ise elemelerdeki ilk yenilgisini aldı.
Grup tablosunda son durum
Üç maç sonunda Türkiye üç galibiyete ulaşırken, averaj avantajını da korudu. C Grubu’nda üst tur yolunda kalan maçların fikstür yoğunluğu ve deplasman performansı sıralamayı doğrudan etkileyecek.
Eleme süreci nasıl ilerleyecek?
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde ilk tur grup aşamasında oynanacak maçların ardından üst tura yükselen takımlar belirlenecek. Türkiye, kalan karşılaşmalarda alacağı sonuçlarla üst turdaki konumunu netleştirecek.
Çok Okunanlar