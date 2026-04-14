Serik Belediye Başkanı Kumbul için parti değişimi iddiası
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul için parti değişimi iddiası gündeme geldi. Ankara temasları dikkat çekerken süreçte yeni gelişmeler izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 18:24
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 18:32
hurhaber.com
CHP’li Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul’un AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. İddialar, Kumbul’un Ankara’da gerçekleştirdiği temaslar ve bazı meclis üyelerinin de sürece dahil olabileceği yönündeki bilgilerle birlikte kamuoyuna yansıdı. Sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.
İddiaya göre Kadir Kumbul’un AK Parti’ye geçiş hazırlığında olduğu ve bazı belediye meclis üyelerinin de kendisine eşlik edebileceği öne sürüldü. Daha önce Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım’ın 2025 yılında CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldığı hatırlatılırken, benzer bir sürecin Serik ilçesinde de yaşanabileceği ifade edildi.
Ankara temasları dikkat çekti
Kumbul’un geçtiğimiz hafta Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler iddiaları güçlendiren gelişmeler arasında yer aldı. Program kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Ömer Bulut ve Fatma Varank, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan ile görüşmeler yapıldı.
AK Parti heyetiyle görüşmeler öne çıktı
Ankara temaslarında TBMM’de AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve İbrahim Ethem Taş ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca eski Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelindiği belirtildi. Görüşmelerin Serik’te yürütülen projeler ve yatırımlar kapsamında yapıldığı ifade edildi.
Ziyaretlerde AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker’in de yer aldığı ve bazı görüşmelere birlikte katılım sağlandığı iddia edildi. Söz konusu gelişmeler, siyasi kulislerde parti değişimi iddialarının daha geniş şekilde tartışılmasına neden oldu.
Gözler resmi açıklamalara çevrildi
Kadir Kumbul’un siyasi geleceğine ilişkin iddialara dair resmi bir açıklama yapılmadı.
