Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezleke dosyası Ankara'da
Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezleke dosyası Ankara'da
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin iddiaları içeren dosyalar, milletvekili sıfatları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyalarda yapılacak işlemlerin Ankara'da yürütülecek olması, soruşturma sürecinin sonraki aşamalarına ilişkin dikkatleri başkente çevirdi.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 22:22
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 22:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınan kararda, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "2820 Sayılı Kanuna Aykırılık" kapsamında yürütülen incelemeye ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Başsavcılığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği dosyada, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kurultayda oy kullanacak delegelerin iradesini etkiledikleri ve genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları yönünde değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.
Antalya adaylığına ilişkin iddialar da dosyada yer aldı
Yetkisizlik kararı verilen ikinci dosya ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecine ilişkin yürütülen soruşturmayı kapsıyor.
Başsavcılığın kararında, Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi karşılığında Özgür Özel'in Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro ve 200 bin dolar talep ettiği, Mustafa Gökhan Böcek'in ise talep edildiği öne sürülen parayı belirlenen kişilere teslim ettiği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Başsavcılık yazısında, her iki dosyada da hakkında iddialar bulunan kişilerin halen milletvekili olması nedeniyle soruşturma yetkisinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek iki ayrı soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyayı Ankara'ya göndermişti
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık sürecine ilişkin yürüttüğü soruşturmada benzer yönde yetkisizlik kararı vermişti.
Söz konusu dosyada Özgür Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında işlem yapılabilmesi için dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararında, ilgili milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğunun değerlendirildiği kaydedilmişti.
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Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkındaki fezleke dosyası Ankara'da
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin iddiaları içeren dosyalar, milletvekili sıfatları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Dosyalarda yapılacak işlemlerin Ankara'da yürütülecek olması, soruşturma sürecinin sonraki aşamalarına ilişkin dikkatleri başkente çevirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından alınan kararda, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "2820 Sayılı Kanuna Aykırılık" kapsamında yürütülen incelemeye ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Başsavcılığın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği dosyada, Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın kurultayda oy kullanacak delegelerin iradesini etkiledikleri ve genel başkanlık seçimine hile karıştırdıkları yönünde değerlendirmelerin bulunduğu belirtildi.
Antalya adaylığına ilişkin iddialar da dosyada yer aldı
Yetkisizlik kararı verilen ikinci dosya ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylık sürecine ilişkin yürütülen soruşturmayı kapsıyor.
Başsavcılığın kararında, Muhittin Böcek'in aday gösterilmesi karşılığında Özgür Özel'in Veli Ağbaba aracılığıyla 1 milyon Euro ve 200 bin dolar talep ettiği, Mustafa Gökhan Böcek'in ise talep edildiği öne sürülen parayı belirlenen kişilere teslim ettiği yönündeki iddialara ilişkin değerlendirmelere yer verildi.
Dosyalar Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderildi
Başsavcılık yazısında, her iki dosyada da hakkında iddialar bulunan kişilerin halen milletvekili olması nedeniyle soruşturma yetkisinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9. maddesi kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu ifade edildi.
Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba yönünden yetkisizlik kararı vererek iki ayrı soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna gönderdi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyayı Ankara'ya göndermişti
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da 2024 yerel seçimleri öncesindeki adaylık sürecine ilişkin yürüttüğü soruşturmada benzer yönde yetkisizlik kararı vermişti.
Söz konusu dosyada Özgür Özel'in yanı sıra CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında işlem yapılabilmesi için dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararında, ilgili milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte iddiaların bulunduğunun değerlendirildiği kaydedilmişti.
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