Kılıçdaroğlu sözleri sonrası Kırıkkanat hakkında soruşturma
Kılıçdaroğlu sözleri sonrası Kırıkkanat hakkında soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın süreci nasıl ilerleteceği merak ediliyor.
Haber Giriş Tarihi: 29.04.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 29.04.2026 23:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Nisan 2026 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşım nedeniyle yazar Mine Kırıkkanat hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeler içeren paylaşımın Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi kapsamında değerlendirilmesi üzerine açıldığı bildirildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, X platformunda “Mine G. Kırıkkanat@mkirikkanat” kullanıcı adlı hesaptan yapılan bir paylaşımın incelendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu paylaşımın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçunu oluşturabileceği yönünde değerlendirme yapıldığı ve bu kapsamda resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Kırıkkanat’ın paylaşımı ve tepkiler
Mine Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu’nun Andımız’a ilişkin tutumuna dair bir paylaşımı alıntılayarak, ilgili ifadeyi kullanmıştı. Paylaşımın ardından kamuoyunda farklı tepkiler oluştu.
Tepkilerin ardından Kırıkkanat, yaptığı açıklamada Alevi vatandaşlardan özür dilediğini belirterek, söz konusu ifadenin tarihsel anlamını bilmediğini ifade etti. Açıklamasında, ifadeyi Kılıçdaroğlu’nun soyadına atfen kullandığını belirtti.
Özür ve geri adım açıklamaları
Kırıkkanat, daha sonra yaptığı bir diğer paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve sözleri nedeniyle özür dilediğini açıkladı. Açıklamasında, Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımına teşekkür ettiğini ifade etti.
Yaşanan gelişmelerin ardından Kırıkkanat, yazılarına ara verdiğini de duyurdu.
