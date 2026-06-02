Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sında hangi isimler öne çıktı?
Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sında hangi isimler öne çıktı?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından birlikte çalışacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kamuoyuna duyuruldu. Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan listede 19 kişilik yönetim kadrosu oluşturulurken, parti yönetiminde çeşitli alanlarda yeni görevlendirmelere gidildi.
Haber Giriş Tarihi: 02.06.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 02.06.2026 18:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni MYK’nın açıklanmasıyla birlikte Genel Sekreterlik görevine Rıfat Nalbantoğlu getirildi. Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Orhan Sarıbal üstlenirken, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine ise Bülent Kuşoğlu atandı.
Müslim Sarı’ya iki görev verildi
Yeni listede dikkat çeken görevlendirmelerden biri Müslim Sarı’nın üstlendiği görevler oldu. Sarı, hem Parti Sözcülüğü görevini hem de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini birlikte yürütecek.
Parti yönetiminde ayrıca Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Deniz Demir, Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Semra Dinçer getirildi.
MYK dışında üç yeni kurul oluşturuldu
Açıklamaya göre ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri başlıklarında üç ayrı kurul kuruldu. Bu kurulların doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı olarak faaliyet göstereceği bildirildi.
CHP’nin en üst yönetim organı olarak görev yapan MYK; kurultay ve Parti Meclisi kararlarının uygulanması, parti örgütünün yönetimi, bütçe hazırlanması, idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesi gibi görevlerden sorumlu bulunuyor.
Kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama
Müslim Sarı, düzenlediği basın toplantısında kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, mevcut hukuki süreç tamamlanmadan kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını belirterek, kararın henüz kesinleşmediğini ve Yargıtay aşamasının bulunduğunu ifade etti.
Sarı, açıklamasında, “Mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılma şansı yok. Karar kesinleşmedi ve Yargıtay aşaması var. Üzerinde tedbir kararı olan bir zeminde ister imza toplansın ister Genel Başkan karar alsın kurultay toplanamaz. Biz kurultaya karşı değiliz, yapalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni MYK’da yer alan isimler
Genel Sekreter: Rıfat Nalbantoğlu
Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Orhan Sarıbal
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Bülent Kuşoğlu
Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müslim Sarı
Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Demir
Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Semra Dinçer
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ali Rıza Erbay
İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cemal Canbolat
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Necdet Saraç
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yıldırım Kaya
Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Efe Uyar
Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berhan Şimşek
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Devrim Barış Çelik
Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Hakan Uyanık
Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nevaf Bilek
İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Adnan Demirci
Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tahsin Tarhan
İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gamze Akkuş İlgezdi
Diyalog mesajı verdi
Müslim Sarı, parti içi iletişim kanallarının açık olduğunu belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içerisindeki tüm isimlerle görüşebileceğini söyledi. Sarı, parti içindeki farklı görüşlerin CHP’nin kurumsal yapısının bir parçası olduğunu ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sında hangi isimler öne çıktı?
Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından birlikte çalışacağı yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kamuoyuna duyuruldu. Parti Sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklanan listede 19 kişilik yönetim kadrosu oluşturulurken, parti yönetiminde çeşitli alanlarda yeni görevlendirmelere gidildi.
Yeni MYK’nın açıklanmasıyla birlikte Genel Sekreterlik görevine Rıfat Nalbantoğlu getirildi. Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Orhan Sarıbal üstlenirken, İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine ise Bülent Kuşoğlu atandı.
Müslim Sarı’ya iki görev verildi
Yeni listede dikkat çeken görevlendirmelerden biri Müslim Sarı’nın üstlendiği görevler oldu. Sarı, hem Parti Sözcülüğü görevini hem de Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini birlikte yürütecek.
Parti yönetiminde ayrıca Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Deniz Demir, Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Semra Dinçer getirildi.
MYK dışında üç yeni kurul oluşturuldu
Açıklamaya göre ekonomi politikaları, dış politika ile hukuk ve seçim işleri başlıklarında üç ayrı kurul kuruldu. Bu kurulların doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı olarak faaliyet göstereceği bildirildi.
CHP’nin en üst yönetim organı olarak görev yapan MYK; kurultay ve Parti Meclisi kararlarının uygulanması, parti örgütünün yönetimi, bütçe hazırlanması, idari ve hukuki süreçlerin yürütülmesi gibi görevlerden sorumlu bulunuyor.
Kurultay tartışmalarına ilişkin açıklama
Müslim Sarı, düzenlediği basın toplantısında kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, mevcut hukuki süreç tamamlanmadan kurultayın toplanmasının mümkün olmadığını belirterek, kararın henüz kesinleşmediğini ve Yargıtay aşamasının bulunduğunu ifade etti.
Sarı, açıklamasında, “Mevcut hukuki durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapılma şansı yok. Karar kesinleşmedi ve Yargıtay aşaması var. Üzerinde tedbir kararı olan bir zeminde ister imza toplansın ister Genel Başkan karar alsın kurultay toplanamaz. Biz kurultaya karşı değiliz, yapalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeni MYK’da yer alan isimler
Genel Sekreter: Rıfat Nalbantoğlu
Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Orhan Sarıbal
İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Bülent Kuşoğlu
Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müslim Sarı
Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Demir
Yurt Dışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Semra Dinçer
Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ali Rıza Erbay
İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cemal Canbolat
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Necdet Saraç
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yıldırım Kaya
Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Efe Uyar
Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berhan Şimşek
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Devrim Barış Çelik
Ar-Ge ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Hakan Uyanık
Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nevaf Bilek
İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Adnan Demirci
Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Tahsin Tarhan
İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gamze Akkuş İlgezdi
Diyalog mesajı verdi
Müslim Sarı, parti içi iletişim kanallarının açık olduğunu belirterek Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içerisindeki tüm isimlerle görüşebileceğini söyledi. Sarı, parti içindeki farklı görüşlerin CHP’nin kurumsal yapısının bir parçası olduğunu ifade etti.
Çok Okunanlar