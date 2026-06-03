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Kılıçdaroğlu ile görüşme trafiği! CHP'li vekiller arabuluculuk için devrede
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşne milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç arabuluculuk için Meclis'e gitti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşne milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç arabuluculuk için Meclis'e gitti.
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