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Kılıçdaroğlu ile görüşme trafiği! CHP'li vekiller arabuluculuk için devrede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşne milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç arabuluculuk için Meclis'e gitti.

Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 14:50
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 14:51
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kılıçdaroğlu ile görüşme trafiği! CHP'li vekiller arabuluculuk için devrede

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşne milletvekilleri Gürsel Erol, Engin Altay ve Ali Öztunç arabuluculuk için Meclis'e gitti.

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