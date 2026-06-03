Kılıçdaroğlu CHP grubunda konuşacak! Tarih açıklandı
Kılıçdaroğlu CHP grubunda konuşacak! Tarih açıklandı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 'Salı günü grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) grupta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, değerlendirmeler yapacak.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 15:52
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 16:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP parti meclisi 11 Haziran'da toplanacak." dedi.
Sarı, "Salı günü grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) grupta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, değerlendirmeler yapacak" ifadelerini kullandı.
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Kılıçdaroğlu CHP grubunda konuşacak! Tarih açıklandı
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 'Salı günü grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) grupta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, değerlendirmeler yapacak.' dedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "CHP parti meclisi 11 Haziran'da toplanacak." dedi.
Sarı, "Salı günü grubumuzu yapacağız, Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) grupta konuşacak ve içinde bulunduğumuz sürece ilişkin bazı önemli açıklamalar, değerlendirmeler yapacak" ifadelerini kullandı.
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