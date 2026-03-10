İBB davasında İmamoğlu’nun ifadeleri sonrası mahkemeden uyarı
İBB davasında İmamoğlu’nun ifadeleri sonrası mahkemeden uyarı
İBB davası kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun duruşmada kullandığı ifadeler sonrası mahkeme heyeti uyarıda bulundu. 407 sanıklı dosyada yargılama süreci sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 10.03.2026 18:09
Haber Güncellenme Tarihi: 10.03.2026 18:12
Kaynak:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk davasında sanıklar arasında yer alan Ekrem İmamoğlu, yargılamanın ikinci gününde hakim karşısına çıktı. 161 milyar liralık kamu zararı iddiasının yer aldığı dosyada, 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılanmasına devam edilirken, duruşma sırasında yaşanan diyaloglar mahkeme salonunda gerginliğe neden oldu. Yargılama sürecinin ilerleyen celselerinde sanık savunmalarının ve delil değerlendirmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Savcılık iddianamesinde, dosyada yer alan 143 ayrı rüşvet ve yolsuzluk eylemi kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İmamoğlu’ndan başsavcıya yönelik ifadeler
İddianamenin özetinin okunmasının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, talepte bulunacağını belirterek konuşmaya başladı. Ancak konuşmasının savunma niteliği taşıdığı ve doğrudan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman’ı hedef alan ifadeler içerdiği tutanaklara geçti.
İmamoğlu, Silivri’de yapımı devam eden yeni duruşma salonu üzerinden eleştiriler yönelterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman’a atıfta bulundu. Konuşmasında “müteahhit görünümlü başsavcı” ifadesini kullandı.
Mahkeme heyetinden uyarı
Mahkeme heyeti, söz konusu ifadeler üzerine İmamoğlu’nu duruşma düzenine uygun konuşması ve hakaret içeren cümleler kullanmaması konusunda uyardı. Uyarının ardından duruşmaya devam edildi.
Duruşmalar nisan sonuna kadar sürecek
Yargı çevrelerinden edinilen bilgilere göre yüzlerce sanığın yer aldığı dosyada ilk celselerin yoğun bir takvimle yürütülmesi planlanıyor. Duruşmaların 2026 yılı Nisan ayı sonuna kadar haftada dört gün olacak şekilde Pazartesi ile Perşembe günleri arasında devam edeceği öğrenildi.
İBB davasında İmamoğlu’nun ifadeleri sonrası mahkemeden uyarı
İBB davası kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun duruşmada kullandığı ifadeler sonrası mahkeme heyeti uyarıda bulundu. 407 sanıklı dosyada yargılama süreci sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk davasında sanıklar arasında yer alan Ekrem İmamoğlu, yargılamanın ikinci gününde hakim karşısına çıktı. 161 milyar liralık kamu zararı iddiasının yer aldığı dosyada, 107’si tutuklu toplam 407 sanığın yargılanmasına devam edilirken, duruşma sırasında yaşanan diyaloglar mahkeme salonunda gerginliğe neden oldu. Yargılama sürecinin ilerleyen celselerinde sanık savunmalarının ve delil değerlendirmelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
Savcılık iddianamesinde, dosyada yer alan 143 ayrı rüşvet ve yolsuzluk eylemi kapsamında Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
İmamoğlu’ndan başsavcıya yönelik ifadeler
İddianamenin özetinin okunmasının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, talepte bulunacağını belirterek konuşmaya başladı. Ancak konuşmasının savunma niteliği taşıdığı ve doğrudan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman’ı hedef alan ifadeler içerdiği tutanaklara geçti.
İmamoğlu, Silivri’de yapımı devam eden yeni duruşma salonu üzerinden eleştiriler yönelterek Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman’a atıfta bulundu. Konuşmasında “müteahhit görünümlü başsavcı” ifadesini kullandı.
Mahkeme heyetinden uyarı
Mahkeme heyeti, söz konusu ifadeler üzerine İmamoğlu’nu duruşma düzenine uygun konuşması ve hakaret içeren cümleler kullanmaması konusunda uyardı. Uyarının ardından duruşmaya devam edildi.
Duruşmalar nisan sonuna kadar sürecek
Yargı çevrelerinden edinilen bilgilere göre yüzlerce sanığın yer aldığı dosyada ilk celselerin yoğun bir takvimle yürütülmesi planlanıyor. Duruşmaların 2026 yılı Nisan ayı sonuna kadar haftada dört gün olacak şekilde Pazartesi ile Perşembe günleri arasında devam edeceği öğrenildi.
