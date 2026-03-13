Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran füzeleri açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran füzeleri hakkında konuştu. Türkiye'nin hava sahasına yönelik tehditlere karşı önlem alındığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 13.03.2026 21:51
Haber Güncellenme Tarihi: 13.03.2026 21:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen 10. Milli İrade İftarı programında Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İran’dan fırlatılan füzelere ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek Türkiye’nin hava sahasına yönelik tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Bölgedeki gerilimin Türkiye’ye yansımalarının yakından izlenmeye devam edeceği ifade edildi.
Erdoğan, konuşmasında hükümetin güvenlik birimlerinin hava sahasını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü belirterek, “Hava sahamızda her türlü tehditleri önleme faaliyetinde bulunuyoruz” dedi.
Gazze ve bölgesel çatışmalar gündemde
Konuşmasında Gazze’de yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, bölgede devam eden çatışmaların insani sonuçlarına dikkat çekti. Gazze’de on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, ateşkese rağmen bölgede huzurun sağlanamadığını söyledi.
Erdoğan, İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının da gerilimi artırdığını ifade ederek uluslararası toplumun yaşanan gelişmelere karşı daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi.
Bölgesel gerilimlere karşı dikkat çağrısı
Orta Doğu’da farklı ülkelerde devam eden çatışmalara da değinen Erdoğan, İran, Yemen, Sudan ve Somali gibi bölgelerde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Bölgedeki krizlerin küresel düzeyde etkiler doğurduğunu ifade etti.
Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel gerilimlerin ülkeye yansımaması için diplomatik ve güvenlik alanında gerekli adımları attığını söyledi.
Mezhep ve etnik kışkırtmalara uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında mezhep ve etnik temelli provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. İran’a yönelik saldırılarla eş zamanlı olarak bu tür kışkırtmaların artırılmaya çalışıldığını ifade etti.
Türkiye’nin önceliğinin ülkeyi bölgesel çatışmaların dışında tutmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimizdir” dedi.
Hava sahası güvenliği vurgusu
Hükümetin güvenlik politikalarına da değinen Erdoğan, Türkiye’nin olası tehditlere karşı tüm senaryoları değerlendirdiğini belirtti. Güvenlik kurumlarının hava sahası başta olmak üzere farklı alanlarda risk analizleri yaptığını söyledi.
Erdoğan, konuşmasının sonunda Türkiye’nin kriz yönetimi tecrübesi ve devlet kurumlarının koordinasyonu sayesinde gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.
