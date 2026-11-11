Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hristodulidis'e soğuk duş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hristodulidis'e soğuk duş
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılım sağlayan liderleri tek tek karşılarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i es geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamadığı Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri Guterres ile uzunca konuştuğu görüldü. Karşılamanın ardından zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:10
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 14:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya EXPO alanında düzenlenen zirvede konuk liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Erdoğan ve Guterres ile ceketinin cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti.
HRİSTODULİDİS'E SOĞUK DUŞ
Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşılayan Erdoğan, Rum lider alana giriş yaptığı sırada tören alanında yer almazken; Hristodulidis'i yalnızca Guterres tek başına karşıladı.
Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında BM Genel Sekreteri Guterres, solunda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı.
Karşılama töreninin ardından Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmaları için Anadolu Salonu'na geçildi.
Salona, eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres ile yan yana giren Erdoğan, katılımcıları selamladı.
Programda, Anadolu Ateşi, Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide birleştirdiği gösterisini sergiledi.
Zirveye lider düzeyinde katılım gösterenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hristodulidis'e soğuk duş
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılım sağlayan liderleri tek tek karşılarken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i es geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamadığı Hristodulidis'in BM Genel Sekreteri Guterres ile uzunca konuştuğu görüldü. Karşılamanın ardından zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı.
Antalya EXPO alanında düzenlenen zirvede konuk liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres, zirveye katılan liderlerle ayrı ayrı fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Erdoğan ve Guterres ile ceketinin cebinden çıkardığı telefonla selfie çekti.
HRİSTODULİDİS'E SOĞUK DUŞ
Zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşılayan Erdoğan, Rum lider alana giriş yaptığı sırada tören alanında yer almazken; Hristodulidis'i yalnızca Guterres tek başına karşıladı.
Fotoğraf çekiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında BM Genel Sekreteri Guterres, solunda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yer aldı.
Karşılama töreninin ardından Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmaları için Anadolu Salonu'na geçildi.
Salona, eşi Emine Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres ile yan yana giren Erdoğan, katılımcıları selamladı.
Programda, Anadolu Ateşi, Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunlarını tek bir koreografide birleştirdiği gösterisini sergiledi.
Zirveye lider düzeyinde katılım gösterenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.
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