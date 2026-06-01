CHP'li vekillerden olağanüstü kurultay için ortak çağrı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 138 milletvekilinden 111'i, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulundu. Milletvekilleri, partinin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde ortaya konulması gerektiğini belirterek kurultayın en kısa sürede gerçekleştirilmesini istedi.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 22:52
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 22:53
CHP TBMM Grubu tarafından paylaşılan açıklamada, aralarında CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de bulunduğu 111 milletvekilinin imzası yer aldı. Açıklamada, partinin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek gücün seçimlerle belirlenen delegeler olduğu ifade edildi.
Milletvekilleri, partinin Anayasa'ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu belirtilen mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini kabul etmediklerini vurguladı.
Kurultay için 12 Temmuz tarihi önerildi
Açıklamada, yaşanan krizin hem ülkeye hem de partiye daha fazla zarar vermemesi adına olağanüstü kurultayın en kısa sürede toplanması gerektiği kaydedildi. Bu kapsamda Olağanüstü Kurultay'ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuldu.
Milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla bu çağrıyı yaptıklarını belirtti.
Seçimlere katılım riski vurgusu
Ortak açıklamada, CHP'nin 25 Temmuz 2026 tarihine kadar kurultay yapmaması halinde seçimlere katılamama riskiyle karşı karşıya bulunduğu ifade edildi. Bu nedenle kurultay sürecinin gecikmeden tamamlanmasının önem taşıdığı belirtildi.
Açıklamanın sonunda milletvekilleri, Cumhuriyet'e, demokrasiye ve partiye sahip çıkmaya devam edeceklerini kamuoyuna duyurdu.
