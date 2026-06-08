CHP'de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu tarih verdi
CHP'de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu tarih verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran tarihinde Parti Meclisi'nin toplanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, kurultay sürecinin start alacağı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 20:34
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 20:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü gerçekleştirilecek PM toplantısı ile kurultay sürecini başlatacaklarını ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekildedir: "Biz, farklı fikirlerle zenginleşerek gelişen ve ortak amaçlar doğrultusunda kenetlenen büyük bir aileyiz.
Birbirimize rakip değil; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza mücadele eden evlatlarıyız.
Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti ve demokrasiyi hakim kılmak, milletimizin çağdaş uygarlık ülküsünü gerçekleştirmektir.
11 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceğimiz ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağlarıyla kenetlenmeye davet ediyorum."
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CHP'de kurultay süreci başlıyor: Kılıçdaroğlu tarih verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran tarihinde Parti Meclisi'nin toplanacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, kurultay sürecinin start alacağı belirtildi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Perşembe günü gerçekleştirilecek PM toplantısı ile kurultay sürecini başlatacaklarını ifade etti.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekildedir: "Biz, farklı fikirlerle zenginleşerek gelişen ve ortak amaçlar doğrultusunda kenetlenen büyük bir aileyiz.
Birbirimize rakip değil; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza mücadele eden evlatlarıyız.
Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti ve demokrasiyi hakim kılmak, milletimizin çağdaş uygarlık ülküsünü gerçekleştirmektir.
11 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceğimiz ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağlarıyla kenetlenmeye davet ediyorum."
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