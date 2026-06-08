İran: İsrail'e yönelik operasyonlar durduruldu

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetim merkezi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e karşı gerçekleştirilen askeri operasyonların sona erdirildiğini bildirdi. İran kanadı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi durumunda çok daha sert tepkiler verileceğini vurguladı. Diğer yandan, İsrail ve ABD'nin arabulucular aracılığıyla Tahran'a, "füze saldırılarının kesilmesi durumunda yeni bir karşı harekat başlatılmayacağı" yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.
Haber Giriş Tarihi: 08.06.2026 19:08
Haber Güncellenme Tarihi: 08.06.2026 19:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hatemu'l Enbiya Karargahı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Siyonist rejimin ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Dahiye bölgesinde yürüttüğü saldırıların ardından rejime ağır bir yanıt verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri faaliyetleri durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Yayımlanan bildiride ek olarak, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam etmesi halinde daha şiddetli karşılıklar verileceği uyarısı yapıldı.
İsrail cephesinden İran'a mesaj
Israel Hayom gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ve ABD, arabulucular vasıtasıyla İran'a "füze saldırıları durdurulduğu takdirde yeni bir karşı saldırı gerçekleştirilmeyeceği" yönünde mesaj iletti. Haber detaylarında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yürütme birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı'nın operasyonların durdurulduğu yönündeki açıklamasının, söz konusu mesajın ulaşmasının ardından geldiği öne sürüldü.
İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın saldırıları sonlandırdığını duyurmasından kısa süre önce aynı gün içerisinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti.
Yedioth Ahronoth gazetesi ise Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, İsrail Başbakanı'nın İran'a yönelik akşam ve gece saatlerinde planlanan saldırıları iptal ettiğini belirtti.
İsrail basınında yer alan iddialara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ricası üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurmayı kabul etti; ancak Lübnan'a yönelik operasyonların "tüm gücüyle" süreceği belirtildi.
Pezeşkiyan'dan müzakere mesajı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma, ulusal gücümüzün iki temel kanadıdır; ne sahadaki varlığımızı bıraktık ne de müzakere masasını." şeklinde konuştu.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu dün, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef almış, İranlı yetkililer ise bu saldırılara karşılık vereceklerini duyurmuştu.
İran tarafından gece saatlerinde üç farklı dalga halinde ateşlenen füzeler sebebiyle İsrail'in kuzeyindeki pek çok şehirde sirenler çalmıştı.
İsrail ordusu, İran'ın orta ve batı bölgelerini hedef aldığını bildirmiş, Tahran ise bu hamleye füzelerle karşılık vermişti.
Trump çağrı yapmıştı
Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması üzerine Donald Trump, “İsrail ve İran karşılıklı ateş açmayı derhal durdurmalı.” çağrısında bulunmuştu.
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İran: İsrail'e yönelik operasyonlar durduruldu
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetim merkezi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e karşı gerçekleştirilen askeri operasyonların sona erdirildiğini bildirdi. İran kanadı, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi durumunda çok daha sert tepkiler verileceğini vurguladı. Diğer yandan, İsrail ve ABD'nin arabulucular aracılığıyla Tahran'a, "füze saldırılarının kesilmesi durumunda yeni bir karşı harekat başlatılmayacağı" yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.
Hatemu'l Enbiya Karargahı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Siyonist rejimin ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Dahiye bölgesinde yürüttüğü saldırıların ardından rejime ağır bir yanıt verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri faaliyetleri durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Yayımlanan bildiride ek olarak, İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına devam etmesi halinde daha şiddetli karşılıklar verileceği uyarısı yapıldı.
İsrail cephesinden İran'a mesaj
Israel Hayom gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsrail ve ABD, arabulucular vasıtasıyla İran'a "füze saldırıları durdurulduğu takdirde yeni bir karşı saldırı gerçekleştirilmeyeceği" yönünde mesaj iletti. Haber detaylarında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yürütme birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı'nın operasyonların durdurulduğu yönündeki açıklamasının, söz konusu mesajın ulaşmasının ardından geldiği öne sürüldü.
İsrail merkezli Kanal 13 televizyonu ise, Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın saldırıları sonlandırdığını duyurmasından kısa süre önce aynı gün içerisinde ikinci kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini iddia etti.
Yedioth Ahronoth gazetesi ise Netanyahu'nun Trump ile yaptığı görüşmenin ardından, İsrail Başbakanı'nın İran'a yönelik akşam ve gece saatlerinde planlanan saldırıları iptal ettiğini belirtti.
İsrail basınında yer alan iddialara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ricası üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurmayı kabul etti; ancak Lübnan'a yönelik operasyonların "tüm gücüyle" süreceği belirtildi.
Pezeşkiyan'dan müzakere mesajı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Hiçbir tehdit karşısında geri adım atmayacağız. Diplomasi ve savunma, ulusal gücümüzün iki temel kanadıdır; ne sahadaki varlığımızı bıraktık ne de müzakere masasını." şeklinde konuştu.
Ne olmuştu?
İsrail ordusu dün, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef almış, İranlı yetkililer ise bu saldırılara karşılık vereceklerini duyurmuştu.
İran tarafından gece saatlerinde üç farklı dalga halinde ateşlenen füzeler sebebiyle İsrail'in kuzeyindeki pek çok şehirde sirenler çalmıştı.
İsrail ordusu, İran'ın orta ve batı bölgelerini hedef aldığını bildirmiş, Tahran ise bu hamleye füzelerle karşılık vermişti.
Trump çağrı yapmıştı
Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanması üzerine Donald Trump, “İsrail ve İran karşılıklı ateş açmayı derhal durdurmalı.” çağrısında bulunmuştu.
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