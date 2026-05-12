Burcu Köksal’dan gündem yaratacak açıklamalar:"Özgür Bey’in gece yarısı ne yazacağı belli olmazdı”
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti’ye geçişinin ardından yaptığı açıklamalarda Özgür Özel’e yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 22:21
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 22:27
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’den ayrılarak AK Parti’ye katılmasının ardından tv100’e yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılan Köksal, süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Köksal’ın açıklamaları gazeteci Murat Kelkitlioğlu tarafından aktarıldı.
TV100'ün haberine göre Köksal, AK Parti’ye geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde, “Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığından sonra ilk kez bir lider beni insanca karşıladı ve öyle davrandı” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında son dönemde yaşadığı sürece de değinen Köksal, “Birkaç gündür başımı yastığa ilk kez huzurla koyuyorum” dedi.
Mesaj iddiaları gündeme geldi
Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Köksal, “Özgür Bey’in gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu. O boşa kocanı mesajının haricinde daha o kadar mesaj var ki” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Murat Kelkitlioğlu’na yaptığı açıklamada Köksal, söz konusu mesajların kendisinde bulunduğunu belirterek, “Pek çok mesaj var. Hepsi duruyor. Gecenin yarısı elinin ayarı yok demek ki dengesizce yazıyordu” dedi.
Afyonkarahisar projelerine destek açıklaması
Köksal, AK Parti’ye geçişinin ardından Afyonkarahisar’daki projelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bazı projeler için destek talimatı verdiğini söyleyen Köksal, “Afyon’a huzurla dönüyorum. Huzurlu bir gün geçirdim. Cumhurbaşkanım bakanlara talimat verdi. Afyon için projelerimize tam destek olacak” diye konuştu.
Özgür Özel’e bundan sonra yanıt vermeyeceğini belirten Köksal, “Özgür Özel’e bundan sonra cevap vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.
Eşi hakkındaki iddialara yanıt verdi
Burcu Köksal, eşi Yasin Köksal hakkında gündeme gelen iddialarla ilgili de değerlendirmede bulundu. Köksal, “Eşim Yasin Bey’le ilgili en ufak bir kuşkum yok. Onun imar vs. konularıyla uzaktan yakından ilgisi alakası hiç olmadı” dedi.
Hakkındaki suçlamalarla ilgili hukuki süreç başlatıldığını belirten Köksal, çeşitli iddiaların yargıya taşındığını ifade etti. Köksal ayrıca, bazı soruşturmalar kapsamında takipsizlik kararı verildiğini söyledi.
“Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim”
Burcu Köksal, kamuoyunda tartışma yaratan “Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim” sözlerine ilişkin de açıklamada bulundu. Gazeteci Hacı Yakışıklı’ya konuşan Köksal, sözlerinin seçmene yönelik olmadığını belirterek, “Eşimden boşanmamı söyleyen kişiye söyledim” dedi.
