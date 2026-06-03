Bahçeli’den CHP mesajı: "Taraflar dile dikkat etmeli"
Bahçeli’den CHP mesajı: "Taraflar dile dikkat etmeli"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne erdiği röportajda CHP’de son dönemde gündeme gelen ikili yönetim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, “Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar” ifadesini kullanırken, taraflara kullandıkları dil ve üslup konusunda dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 03.06.2026 23:04
Haber Güncellenme Tarihi: 03.06.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi için Yıldıray Çiçek’e verdiği röportajda CHP’de yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, paralel liderlik anlayışının toplumsal istikrar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Bahçeli, siyasi tartışmaların yürütülme biçiminin kamuoyu üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Taraflara itidal çağrısı
Bahçeli, değerlendirmesinde tarafların kullandığı dil ve üslubun önem taşıdığını ifade etti. Siyasi aktörlerin açıklamalarında daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, itidal çağrısında bulundu.
CHP’deki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor
CHP’de son dönemde parti yönetimine ilişkin tartışmalar siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
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Bahçeli’den CHP mesajı: "Taraflar dile dikkat etmeli"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne erdiği röportajda CHP’de son dönemde gündeme gelen ikili yönetim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, “Paralel liderlik toplumsal istikrarı bozar” ifadesini kullanırken, taraflara kullandıkları dil ve üslup konusunda dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi için Yıldıray Çiçek’e verdiği röportajda CHP’de yaşanan gelişmelere değinen Bahçeli, paralel liderlik anlayışının toplumsal istikrar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirtti. Bahçeli, siyasi tartışmaların yürütülme biçiminin kamuoyu üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Taraflara itidal çağrısı
Bahçeli, değerlendirmesinde tarafların kullandığı dil ve üslubun önem taşıdığını ifade etti. Siyasi aktörlerin açıklamalarında daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirten Bahçeli, itidal çağrısında bulundu.
CHP’deki tartışmalar gündemdeki yerini koruyor
CHP’de son dönemde parti yönetimine ilişkin tartışmalar siyasi gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
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