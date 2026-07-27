AK Parti'den Yeni Parti yorumu: Ortada yeni denecek bir şey yok
AK Parti'den Yeni Parti yorumu: Ortada yeni denecek bir şey yok
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel tarafından hayata geçirilen Yeni Parti ile ilgili olarak "CHP içerisindeki iki kanat arasında süregelen eski kavga sürüyor. Bu nedenle ortada yeni denecek herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.07.2026 21:09
Haber Güncellenme Tarihi: 27.07.2026 21:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla alevlenen tartışmalar, parti içerisinde bölünme noktasına ulaştı.
Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP'den istifasını sundu. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş belgelerini imzaladı.
91 milletvekili, Yeni Parti'nin kurucular kurulunda yer aldı.
ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ
Özgür Özel, belgeleri imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
Partinin kuruluş dilekçesinin öğle vakitlerinde İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu kaydedildi.
Özel, sonrasında Yeni Parti Genel Başkanı olarak seçildi.
Meydana gelen gelişmeler, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
"CHP'NİN İÇ ÇATIŞMASI FARKLI ZEMİNLERDE SÜRÜYOR
"CHP'deki süreçler Alacakaranlık Kuşağı'na benzemeye başladı." şeklinde konuşan Çelik, sözlerini şöyle devam ettirdi:
“Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Aslında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması, artık farklı zeminlerde ve farklı yöntemlerle sürüyor.
Bunun AK Parti'yle bir ilgisi bulunmuyor. Bu, CHP'nin kendi iç meselesidir ve bununla yüzleşmeleri lazımdır.”
"ORTADA YENİ DENECEK HERHANGİ BİR ŞEY YOK"
“Ortada yeni bir siyaset tartışması mevcut değil. CHP içindeki iki kanat arasında süregelen eski kavga devam ediyor. Dolayısıyla ortada yeni denecek herhangi bir şey yok.
Zira tartışma sona ermiş değil. Yani eski bir tartışma, daha önce CHP içinde iki kanat arasında sürerken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmektedir.”
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AK Parti'den Yeni Parti yorumu: Ortada yeni denecek bir şey yok
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel tarafından hayata geçirilen Yeni Parti ile ilgili olarak "CHP içerisindeki iki kanat arasında süregelen eski kavga sürüyor. Bu nedenle ortada yeni denecek herhangi bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla alevlenen tartışmalar, parti içerisinde bölünme noktasına ulaştı.
Özgür Özel ile birlikte 91 milletvekili CHP'den istifasını sundu. Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş belgelerini imzaladı.
91 milletvekili, Yeni Parti'nin kurucular kurulunda yer aldı.
ÖZGÜR ÖZEL YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI SEÇİLDİ
Özgür Özel, belgeleri imzalamasının ardından, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
Partinin kuruluş dilekçesinin öğle vakitlerinde İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu kaydedildi.
Özel, sonrasında Yeni Parti Genel Başkanı olarak seçildi.
Meydana gelen gelişmeler, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu.
"CHP'NİN İÇ ÇATIŞMASI FARKLI ZEMİNLERDE SÜRÜYOR
"CHP'deki süreçler Alacakaranlık Kuşağı'na benzemeye başladı." şeklinde konuşan Çelik, sözlerini şöyle devam ettirdi:
“Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Aslında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması, artık farklı zeminlerde ve farklı yöntemlerle sürüyor.
Bunun AK Parti'yle bir ilgisi bulunmuyor. Bu, CHP'nin kendi iç meselesidir ve bununla yüzleşmeleri lazımdır.”
"ORTADA YENİ DENECEK HERHANGİ BİR ŞEY YOK"
“Ortada yeni bir siyaset tartışması mevcut değil. CHP içindeki iki kanat arasında süregelen eski kavga devam ediyor. Dolayısıyla ortada yeni denecek herhangi bir şey yok.
Zira tartışma sona ermiş değil. Yani eski bir tartışma, daha önce CHP içinde iki kanat arasında sürerken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmektedir.”
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