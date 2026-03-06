SGK’nin ilaç harcaması 2025’te yüzde 34 arttı

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ilaç harcamaları 2025 yılında yaklaşık yüzde 34 artarak 411 milyar 640 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde toplam sağlık harcamaları ise yüzde 38 artışla 1 trilyon 353,1 milyar liraya ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 06.03.2026 11:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.03.2026 11:58
Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sağlık ve ilaç harcamalarındaki artış 2025 yılında da devam etti. Kurumun toplam sağlık harcamaları 2024 yılına göre önemli ölçüde yükselerek 1 trilyon lirayı aştı.
Verilere göre SGK’nin 2024 yılında 980,9 milyar lira olan sağlık harcamaları, 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 38 artış göstererek 1 trilyon 353,1 milyar liraya ulaştı.
Sağlık harcamalarının büyük kısmı tedavi giderleri
Toplam sağlık harcamalarının yüzde 68,5’ini tedavi harcamaları oluşturdu.
İlaç, reçete hizmet bedeli ve diğer kalemler ise toplam harcamaların yüzde 31,5’lik kısmına karşılık geldi.
Bu tablo, sağlık harcamalarında en büyük payın tedavi süreçlerine ayrıldığını ortaya koydu.
İlaç harcamalarında dikkat çeken artış
SGK’nin ilaç için yaptığı ödemelerde de önemli bir artış kaydedildi.
Kurum, 2024 yılında ilaç için 305 milyar 461 milyon lira ödeme yaparken, bu rakam 2025 yılı sonunda yaklaşık yüzde 34 artarak 411 milyar 640 milyon liraya yükseldi.
Geri ödeme listesine 474 yeni ilaç eklendi
SGK, geçen yıl 474 yeni ilacı geri ödeme listesine dahil etti. Böylece geri ödeme kapsamındaki toplam ilaç sayısı 8 bin 888’e çıktı.
Geri ödeme listesindeki ilaçların dağılımı ise şöyle oldu:
916 ilaç: Kanser tedavisinde kullanılanlar
506 ilaç: Hipertansiyon tedavisinde kullanılanlar
213 ilaç: Diyabet tedavisinde kullanılanlar
267 ilaç: Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılanlar
Amaç: Sağlık harcamalarının sürdürülebilirliği
SGK, sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve gereksiz ilaç kullanımını önlemek amacıyla akılcı ilaç kullanımı çalışmalarına ağırlık veriyor.
Bu kapsamda kurum, geçen yıl hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun ilaçlara erişimini sağlamak ve ilaç israfını azaltmak amacıyla kas-iskelet sistemi hastalıkları ile eklem ve kas ağrılarında kullanılan ilaçlara yönelik çeşitli düzenlemeler hayata geçirdi.
