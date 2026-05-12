Yusuf Tekin müfredat değişikliklerinin detaylarını paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki müfredat değişikliklerini ve kavram düzenlemelerini kamuoyuyla paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 22:46
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 22:52
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul’daki Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliğinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yapılan müfredat değişikliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, eğitim programlarında kullanılan bazı kavramların yeniden düzenlendiğini belirtirken milli bilinç ve değerler vurgusu yaptı. Açıklamalar, eğitim politikalarındaki yeni yaklaşımın detaylarına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.
Program kapsamında Ramazan ayı boyunca düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler ödüllendirildi. Etkinlikte konuşan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın temel hedeflerinden birinin öğrencilere millet olma bilinci kazandırmak olduğunu ifade etti. Bakan Tekin, okullarda gerçekleştirilen etkinliklere 500 binden fazla katılım sağlandığını söyledi.
Müfredattaki kavram değişikliklerini anlattı
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda müfredatta bazı kavramların değiştirildiğini belirten Tekin, tarih ve coğrafya derslerinde kullanılan ifadelerle ilgili örnekler verdi. Tekin, “Haçlı Seferleri” ifadesi yerine “Haçlı Saldırıları” kavramının kullanılacağını açıkladı.
Coğrafi keşifler ifadesine ilişkin değerlendirmede de bulunan Tekin, bu sürecin sömürgeciliğin başlangıcı olarak ele alınması gerektiğini söyledi. “Orta Asya” kavramı yerine “Türkistan” ifadesinin bilimsel literatürde daha doğru olduğunu belirten Tekin, “Ege Denizi” kavramının tarihsel kullanımına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.
Milli bilinç vurgusu yaptı
Konuşmasında milli şuur ve milli bilinç konularına da değinen Tekin, eğitim politikalarının bu anlayış çerçevesinde şekillendirildiğini ifade etti. Tekin, öğrencilerin adalet, merhamet, paylaşma, doğruluk ve dürüstlük gibi kavramlarla yetiştirilmesini hedeflediklerini söyledi.
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından okullarda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekin, eğitim faaliyetlerinde insan hakları ve barış temasının işlendiğini aktardı. Bakan Tekin, Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerin isteğe bağlı olarak yapıldığını ve mahremiyete saygı gösterildiğini ifade etti.
Etkinlikte öğrencilere ödül verildi
“Ramazanı Kutluyorum Okulumu Süslüyorum” etkinliği kapsamında düzenlenen törende öğrenciler ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in elinden aldı. Programın açılışında 9’uncu sınıf öğrencisi Emre Can Ermiş Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.
Etkinlikte öğretmenler, aileler ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarına teşekkür eden Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değerler eğitiminin sürdürüleceğini kaydetti.
