Yapay zeka hesapladı: Şampiyonluk tablosu altüst oldu
Yapay zeka hesapladı: Şampiyonluk tablosu altüst oldu
Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından EuroClubIndex tarafından yayımlanan şampiyonluk olasılıkları değişti. İki hafta önce favori gösterilen Fenerbahçe’nin oranı gerilerken Galatasaray ilk sıraya yükseldi, Beşiktaş ise sarı-lacivertlilerin önüne geçti. Önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçların güncellenen olasılıklara nasıl yansıyacağı takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.09.2026 23:02
Haber Güncellenme Tarihi: 15.09.2026 23:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
EuroClubIndex verilerine göre Fenerbahçe, iki hafta önce yüzde 50,5 ile şampiyonluk yarışının en yüksek olasılığa sahip takımı olarak gösteriliyordu. Son güncellemede sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali yüzde 18,2 olarak hesaplandı.
Fenerbahçe için sezon sonu puan beklentisi de 75 olarak belirtildi. Böylece sarı-lacivertliler, güncellenen şampiyonluk olasılıklarında ilk sıradaki konumunu kaybetti.
Galatasaray yüzde 61 ile ilk sıraya çıktı
Modelin güncel hesaplamasında Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 61 olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip bu oranla şampiyonluk sıralamasında ilk basamağa yerleşti.
EuroClubIndex, Galatasaray’ın sezon sonunda 82 puana ulaşacağını öngördü. Galatasaray böylece hem şampiyonluk olasılığı hem de tahmini sezon sonu puanı bakımından rakiplerinin önünde gösterildi.
Beşiktaş Fenerbahçe’nin önüne geçti
Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Siyah-beyazlılar bu oranla yüzde 18,2 olasılık verilen Fenerbahçe’nin 0,7 puan önünde yer aldı.
Trabzonspor için açıklanan şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1,4 oldu. Böylece modelin güncel hesaplamasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ilk üç sırayı oluşturdu.
Küme düşme hesabındaki üç takım
EuroClubIndex’in sezon sonuna ilişkin hesaplamaları yalnızca şampiyonluk yarışıyla sınırlı kalmadı. Model, küme düşme tahmininde Eyüpspor, Göztepe ve Erzurumspor’u düşme hattında gösterdi.
Sezonun ilerleyen haftalarında takımların aldığı sonuçlara göre şampiyonluk, sezon sonu puanı ve küme düşme olasılıkları yeniden değişebilecek.
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Yapay zeka hesapladı: Şampiyonluk tablosu altüst oldu
Trendyol Süper Lig’de 5. haftanın tamamlanmasının ardından EuroClubIndex tarafından yayımlanan şampiyonluk olasılıkları değişti. İki hafta önce favori gösterilen Fenerbahçe’nin oranı gerilerken Galatasaray ilk sıraya yükseldi, Beşiktaş ise sarı-lacivertlilerin önüne geçti. Önümüzdeki haftalarda alınacak sonuçların güncellenen olasılıklara nasıl yansıyacağı takip edilecek.
EuroClubIndex verilerine göre Fenerbahçe, iki hafta önce yüzde 50,5 ile şampiyonluk yarışının en yüksek olasılığa sahip takımı olarak gösteriliyordu. Son güncellemede sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali yüzde 18,2 olarak hesaplandı.
Fenerbahçe için sezon sonu puan beklentisi de 75 olarak belirtildi. Böylece sarı-lacivertliler, güncellenen şampiyonluk olasılıklarında ilk sıradaki konumunu kaybetti.
Galatasaray yüzde 61 ile ilk sıraya çıktı
Modelin güncel hesaplamasında Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 61 olarak açıklandı. Sarı-kırmızılı ekip bu oranla şampiyonluk sıralamasında ilk basamağa yerleşti.
EuroClubIndex, Galatasaray’ın sezon sonunda 82 puana ulaşacağını öngördü. Galatasaray böylece hem şampiyonluk olasılığı hem de tahmini sezon sonu puanı bakımından rakiplerinin önünde gösterildi.
Beşiktaş Fenerbahçe’nin önüne geçti
Beşiktaş’ın şampiyonluk ihtimali yüzde 18,9 olarak hesaplandı. Siyah-beyazlılar bu oranla yüzde 18,2 olasılık verilen Fenerbahçe’nin 0,7 puan önünde yer aldı.
Trabzonspor için açıklanan şampiyonluk ihtimali ise yüzde 1,4 oldu. Böylece modelin güncel hesaplamasında Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ilk üç sırayı oluşturdu.
Küme düşme hesabındaki üç takım
EuroClubIndex’in sezon sonuna ilişkin hesaplamaları yalnızca şampiyonluk yarışıyla sınırlı kalmadı. Model, küme düşme tahmininde Eyüpspor, Göztepe ve Erzurumspor’u düşme hattında gösterdi.
Sezonun ilerleyen haftalarında takımların aldığı sonuçlara göre şampiyonluk, sezon sonu puanı ve küme düşme olasılıkları yeniden değişebilecek.
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