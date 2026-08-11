Vize dolandırıcılarına operasyon: Randevu sistemleri 'bot' yazılımlarla kilitlendi
Vize dolandırıcılarına operasyon: Randevu sistemleri 'bot' yazılımlarla kilitlendi
Konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur eden vize danışmanlığı şebekesine 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 binden fazla kişiyi dolandıran ve hesaplarında 2,8 milyar TL’lik para trafiği saptanan çeteye yönelik operasyonda 49 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.08.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 11.08.2026 09:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gürlek, vize randevusu soruşturması kapsamında 6 ilde 49 kişi için gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevularını bot yazılımlarla topladığı ve vatandaşlardan yüksek ücretler aldığı öne sürülen yapılara yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmada 2,84 milyar TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen vize randevusu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı iddia edildi.
41 binden fazla kişiden 918 milyon TL tahsilat
Soruşturma kapsamında, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek miktarlarda para alındığı belirlendi.
Adalet Bakanı Gürlek, bazı hizmetlerin yerine getirilmemesine rağmen ücretlerin iade edilmediğini ve başvuru sahiplerinin kişisel verilerinin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildiğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemelerinde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirketlerin hesaplarında 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. Ayrıca 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlendi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen bulguların ardından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.
Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.
“Adaletten kaçmalarına müsaade etmeyeceğiz”
Gürlek, soruşturmayla ilgili açıklamasında kararlılık mesajı vererek, “Vatandaşlarımızın yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyip bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.
Gürlek ayrıca, “İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Vize dolandırıcılarına operasyon: Randevu sistemleri 'bot' yazılımlarla kilitlendi
Konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur eden vize danışmanlığı şebekesine 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 41 binden fazla kişiyi dolandıran ve hesaplarında 2,8 milyar TL’lik para trafiği saptanan çeteye yönelik operasyonda 49 şüpheliye gözaltı kararı verildi.
Bakan Gürlek, vize randevusu soruşturması kapsamında 6 ilde 49 kişi için gözaltı kararı verildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vize randevularını bot yazılımlarla topladığı ve vatandaşlardan yüksek ücretler aldığı öne sürülen yapılara yönelik 6 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Soruşturmada 2,84 milyar TL’yi aşan para hareketi tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen vize randevusu soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturmada, bazı kişi ve şirketlerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemlerine bot yazılımlarla erişerek randevuları toplu şekilde aldığı iddia edildi.
41 binden fazla kişiden 918 milyon TL tahsilat
Soruşturma kapsamında, belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan “yazılım”, “danışmanlık” ve “hizmet bedeli” adı altında yüksek miktarlarda para alındığı belirlendi.
Adalet Bakanı Gürlek, bazı hizmetlerin yerine getirilmemesine rağmen ücretlerin iade edilmediğini ve başvuru sahiplerinin kişisel verilerinin özel dijital sistemlere aktarıldığı yönünde önemli bulgular elde edildiğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemelerinde, Ocak 2024-Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirketlerin hesaplarında 2 milyar 841 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. Ayrıca 41 bini aşkın kişiden yaklaşık 918 milyon TL tahsil edildiği belirlendi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Elde edilen bulguların ardından İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir’de 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.
Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler üzerindeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.
“Adaletten kaçmalarına müsaade etmeyeceğiz”
Gürlek, soruşturmayla ilgili açıklamasında kararlılık mesajı vererek, “Vatandaşlarımızın yetkili kurumların sunduğu hizmetlere erişimini engelleyip bunu haksız kazanç kapısına dönüştürmeye çalışan yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.
Gürlek ayrıca, “İnsanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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