Valilik açıkladı: İstanbul’da bayramda hava serin geçecek
Valilik açıkladı: İstanbul’da bayramda hava serin geçecek
İstanbul’da bayramda hava serin geçecek. Valilik, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini ve aralıklı yağmur ile sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 16.03.2026 21:48
Haber Güncellenme Tarihi: 16.03.2026 21:49
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak bayram süresince kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini ve aralıklı yağmur ile sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, bayram boyunca yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği belirtilirken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, İstanbul genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların bayram süresince kent genelinde etkili olacağı ifade edildi.
Günlere göre sıcaklık tahmini
Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri günlere göre paylaşıldı.
Perşembe günü en düşük sıcaklığın 7–9 derece, en yüksek sıcaklığın ise 9–11 derece aralığında olması bekleniyor. Cuma günü en düşük sıcaklığın 6–8 derece, en yüksek sıcaklığın 9–11 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Cumartesi günü sıcaklıkların en düşük 7–9 derece, en yüksek 11–13 derece aralığında olması öngörülürken pazar günü en düşük sıcaklığın 6–8 derece, en yüksek sıcaklığın ise 9–11 derece civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Valilik açıklamasında, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Yetkililer, bayram süresince etkili olması beklenen yağışların günlük yaşam ve ulaşım üzerinde oluşturabileceği etkiler nedeniyle vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel uyarıları takip etmesini önerdi.
Valilik açıkladı: İstanbul’da bayramda hava serin geçecek
İstanbul’da bayramda hava serin geçecek. Valilik, sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini ve aralıklı yağmur ile sağanak yağış beklendiğini açıkladı.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak bayram süresince kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceğini ve aralıklı yağmur ile sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, bayram boyunca yer yer kuvvetli yağışların görülebileceği belirtilirken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması istendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, İstanbul genelinde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların bayram süresince kent genelinde etkili olacağı ifade edildi.
Günlere göre sıcaklık tahmini
Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri günlere göre paylaşıldı.
Perşembe günü en düşük sıcaklığın 7–9 derece, en yüksek sıcaklığın ise 9–11 derece aralığında olması bekleniyor. Cuma günü en düşük sıcaklığın 6–8 derece, en yüksek sıcaklığın 9–11 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Cumartesi günü sıcaklıkların en düşük 7–9 derece, en yüksek 11–13 derece aralığında olması öngörülürken pazar günü en düşük sıcaklığın 6–8 derece, en yüksek sıcaklığın ise 9–11 derece civarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Valilik açıklamasında, yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğine dikkat çekildi. Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Yetkililer, bayram süresince etkili olması beklenen yağışların günlük yaşam ve ulaşım üzerinde oluşturabileceği etkiler nedeniyle vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak güncel uyarıları takip etmesini önerdi.
