Üsküdar'da faciaya ramak kala: İETT otobüsleri çarpıştı, yolcular tahliye edildi
Üsküdar'da faciaya ramak kala: İETT otobüsleri çarpıştı, yolcular tahliye edildi
İstanbul Üsküdar'da Kısıklı Caddesi üzerindeki durakta yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, önündeki otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu ve yolcular tahliye edildi. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 12:31
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 12:32
Üsküdar'da yaşanan otobüs kazası kısa süreli panik anlarına neden oldu. Kısıklı Caddesi üzerindeki durakta art arda yanaşan iki özel halk otobüsünün çarpışması sonucu yolcular araçlardan tahliye edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki otobüste de maddi hasar meydana geldi.
İETT'YE BAĞLI İKİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DURAKTA ÇARPIŞTI
Kısıklı Caddesi'nde durağa yanaşan İETT'ye bağlı 34 HO 3891 plakalı özel halk otobüsü, durakta bulunan 34 HO 3010 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki otobüste de hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
ÜSKÜDAR'DA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, TRAFİK KISA SÜRE DURDU
Otobüslerde bulunan yolcular tahliye edildi, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Üsküdar'da faciaya ramak kala: İETT otobüsleri çarpıştı, yolcular tahliye edildi
İstanbul Üsküdar'da Kısıklı Caddesi üzerindeki durakta yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, önündeki otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar oluştu ve yolcular tahliye edildi. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Üsküdar'da yaşanan otobüs kazası kısa süreli panik anlarına neden oldu. Kısıklı Caddesi üzerindeki durakta art arda yanaşan iki özel halk otobüsünün çarpışması sonucu yolcular araçlardan tahliye edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, her iki otobüste de maddi hasar meydana geldi.
İETT'YE BAĞLI İKİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DURAKTA ÇARPIŞTI
Kısıklı Caddesi'nde durağa yanaşan İETT'ye bağlı 34 HO 3891 plakalı özel halk otobüsü, durakta bulunan 34 HO 3010 plakalı özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle iki otobüste de hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı.
ÜSKÜDAR'DA YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ, TRAFİK KISA SÜRE DURDU
Otobüslerde bulunan yolcular tahliye edildi, kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
