Tuzla'da gemide yangın paniği

İstanbul'un Tuzla ilçesinde kuru yük gemisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 08:05
Haber Güncellenme Tarihi: 28.03.2026 08:44
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki tersaneler bölgesinde demirli 120 metre boyundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Geminin başaltı bölümündeki malzeme odasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Dumanı fark eden gemideki mürettebat, tersane görevlilerinin yardımıyla tahliye edildi.

Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi de bölgeye gönderildi.

Ekiplerin farklı noktalardan müdahalesi sonucu yangın, iki saat süren çalışmayla söndürüldü.

Geminin iç kısmında biriken yoğun duman, yaklaşık 3 saat süren çalışmayla tahliye edildi.

