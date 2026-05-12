Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Yalım ek ifade için adliyeye götürülüyor
Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Yalım ek ifade için adliyeye götürülüyor
Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürüldüğü belirtildi
Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:35
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 14:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili 27 Mart'ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım ardından görevden uzaklaştırılmıştı.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Yalım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürüldüğü öğrenildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Yalım ek ifade için adliyeye götürülüyor
Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürüldüğü belirtildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili 27 Mart'ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım ardından görevden uzaklaştırılmıştı.
Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Yalım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürüldüğü öğrenildi.
Çok Okunanlar