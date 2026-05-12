  • Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Yalım ek ifade için adliyeye götürülüyor

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürüldüğü belirtildi

Haber Giriş Tarihi: 12.05.2026 14:35
Haber Güncellenme Tarihi: 12.05.2026 14:36
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Uşak Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili 27 Mart'ta soruşturma başlatmış, ilk dalga operasyonda Belediye Başkanı Özkan Yalım gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yalım ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Yalım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesine götürüldüğü öğrenildi.

