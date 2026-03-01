Türkiye İsrail İran çatışmasını nasıl izliyor?

Türkiye İsrail İran çatışmasını yakından izliyor. Ankara, ateşkes, sınır güvenliği ve vatandaşların korunması başlıklarında üç önceliğe odaklandı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 09:52
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 09:58
ABD destekli İsrail’in İran’daki hedeflere yönelik saldırılarıyla başlayan çatışma süreci, İran’ın İsrail’e ve bölgedeki ABD üslerine yönelik füze atışlarıyla yeni bir aşamaya taşındı. Başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde patlamalar yaşanırken, Türkiye gelişmeleri güvenlik ve diplomasi kanalları üzerinden yakından takip ediyor. Ankara, askeri tırmanmanın bölgesel istikrara etkilerinin sınırlanmasına odaklanmış durumda.
Diplomatik temaslar sürüyor
NTV'nin haberine göre Güvenlik ve diplomasi kaynakları, bölgedeki sorunların uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye’nin herhangi bir ülkenin yanında konumlanmadığı, çatışmaların daha fazla yayılmadan sona ermesi gerektiği yönünde diplomatik girişimlerin sürdüğü belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekişyan ile gerçekleştirdiği görüşmelerin, gerilimin düşürülmesine yönelik temaslar kapsamında değerlendirildiği ifade ediliyor. Ankara’nın, askeri tırmanışı önleyici adımları desteklediği aktarılıyor.
Ankara'nın üç önceliği
Ankara’daki değerlendirmelere göre Türkiye’nin üç temel önceliği bulunuyor. İlk olarak, ateşkesin sağlanması ve sivil kayıpların önlenmesi öne çıkıyor. Bölgedeki çatışmaların yayılmasının uzun vadeli istikrarsızlık riskini artırabileceği belirtiliyor.
İkinci öncelik sınır güvenliği. Türkiye’nin sınır hattında gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve gelişmelerin anlık olarak takip edildiği kaydediliyor. Olası göç hareketleri ve güvenlik risklerine karşı ilgili kurumların koordinasyon halinde çalıştığı ifade ediliyor.
Üçüncü başlık ise bölgedeki Türk vatandaşlarının durumu. Bölge ülkelerinde bulunan Türk vatandaşlarına yönelik konsolosluk ve tahliye planlarının hazır tutulduğu, gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı bildiriliyor.
Bölgesel etkiler izleniyor
Güvenlik kaynakları, çatışmanın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının küresel ekonomi, enerji arzı ve bölgesel dengeler üzerinde etkiler doğurabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye’nin diplomatik kanalları açık tutarak gerilimin kontrol altına alınmasına yönelik temaslarını sürdürdüğü belirtiliyor.
Türkiye İsrail İran çatışmasını nasıl izliyor?
