Türkiye enerji merkezinde yeni döneme hangi adımlarla ilerliyor?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen D-8 Enerji Bakanları 1'inci Toplantısı'nda Türkiye'nin enerji üreticisi ve bölgesel enerji merkezi rolünü güçlendirdiğini açıkladı. Bayraktar, doğal gaz altyapısı, elektrik enterkonneksiyonları ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla bölgesel enerji güvenliğine katkı sağlandığını belirtirken, önümüzdeki dönemde enerji iş birliklerinin somut projelerle daha da genişlemesi bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 22:55
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 22:58
D-8 ülkelerinin enerji alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, artan enerji talebi, jeopolitik gelişmeler, piyasa oynaklığı, iklim değişikliği ve elektrifikasyon sürecinin enerji politikalarını yeniden şekillendirdiğini söyledi. Bayraktar, enerji güvenliği, karşılanabilirlik ve sürdürülebilirliğin iş birliğine dayalı yaklaşımlarla birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.
D-8 ülkeleri için iş birliği vurgusu
Bayraktar, D-8 üyesi ülkelerin büyük hidrokarbon üreticilerini, büyüyen enerji piyasalarını ve güçlü yenilenebilir enerji kaynaklarını bünyesinde barındırdığını belirtti. Bu yapının enerji değer zincirinin tüm aşamalarında yeni iş birliği fırsatları oluşturduğunu kaydeden Bayraktar, D-8 platformunun enerji alanında daha aktif bir rol üstlenebileceğini ifade etti.
Toplantıların yalnızca görüş alışverişi açısından değil, aynı zamanda sonuç odaklı iş birliği mekanizmalarının oluşturulması bakımından da önem taşıdığını söyledi.
Türkiye hidrokarbon faaliyetlerini genişletiyor
Türkiye'nin hidrokarbonlar, enerji dönüşümü ve enerji bağlantısallığı alanlarında iş birliğini desteklediğini belirten Bayraktar, hidrokarbonların enerji dönüşüm sürecinde enerji güvenliğinin önemli unsurlarından biri olmaya devam ettiğini ifade etti.
Bayraktar, Türkiye'nin dünyanın en büyük açık deniz hidrokarbon arama filolarından birine sahip olduğunu belirterek Somali'deki ilk derin deniz sondaj operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Ayrıca Pakistan açıkları ve Libya'da yeni faaliyetler için hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.
Doğal gaz ve elektrik altyapısı öne çıktı
Türkiye'nin doğal gaz altyapısının bölgesel enerji güvenliğine katkı sunduğunu belirten Bayraktar, Doğu Avrupa ülkelerine doğal gaz tedarik edildiğini söyledi. Bayraktar ayrıca SOCAR ile birlikte Suriye'ye doğal gaz ihracatının başladığını açıkladı.
Elektrik alanında ise komşu ülkelerle enterkonneksiyon kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, sınır ötesi enerji ticareti ve sistem esnekliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Yenilenebilir enerji kapasitesi artıyor
Türkiye'nin temiz enerji teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını belirten Bayraktar, ülkenin yenilenebilir enerji kapasitesini büyütmeye devam ettiğini söyledi.
Bayraktar'ın paylaştığı verilere göre Türkiye'nin kurulu elektrik kapasitesinin yüzde 63'ten fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COP29 kapsamında açıkladığı hedef doğrultusunda Türkiye'nin 2035 yılına kadar 120 gigawatt güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ulaşması planlanıyor.
Enerji dönüşümünde yeni başlıklar gündemde
Bayraktar, enerji dönüşümünün yalnızca üretim kapasitesiyle sınırlı olmadığını belirterek daha güçlü şebekeler, enerji depolama sistemleri, dijital altyapılar, kritik mineraller ve finansman mekanizmalarının önemine dikkat çekti.
D-8 Enerji ve İklim Merkezi'nin teknik iş birliği, proje geliştirme ve kurumsal koordinasyon açısından önemli bir platform olacağını ifade eden Bayraktar, madencilik alanının da enerji dönüşümü kapsamına dahil edilmesini önerdi. Ayrıca Türkiye'nin COP31'e Antalya'da ev sahipliği yapacağı süreçte D-8 ülkeleriyle ortak iklim etkinlikleri düzenlenebileceğini kaydetti.
