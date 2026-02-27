Terörsüz Türkiye'de 2. aşama! İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yeni çağrı
DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütüne fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat'ın yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi. İmralı'nın okunan ikinci mesajında, 'Negatif isyan dönemi sona erdi, örgüt siyaset tercihini ortaya koydu. Şiddete dayalı dönemi kapatıyoruz. Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz.' ifadeleri yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.02.2026 12:53
Haber Güncellenme Tarihi: 27.02.2026 12:54
DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya fesih çağrısı yaptığı 27 Şubat mesajının yıl dönümünde basın açıklaması düzenledi.
Basın toplantısında İmralı'nın yeni mesajı okundu.
Öcalan'ın mesajından öne çıkanlar şöyle:
- 27 Şubat 2025 çağrımız, demokratik siyasetin hayata geçtiği yerde silahın anlamsızlaşacağının beyanı ve tercihin açıkça siyasetten yana yapıldığının ilanıdır, bir ilke bütünlüğüdür.
- Geçtiğimiz bir yıl içinde Sayın Erdoğan'ın iradesi, Sayın Bahçeli'nin çağrısı, Sayın Özel'in katkısı ve sürece olumlu katkı yapan diğer tüm siyasi, sosyal, sivil birey ve kurumların çabalarını kıymetli buluyorum. Ve özellikle Sırrı Süreyya arkadaşımızı bir kez daha büyük bir saygıyla ve özlemle anıyorum.
"KÜRTSÜZ TÜRK, TÜRKSÜZ KÜRT OLMAZ"
- Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz. Bu ilişki diyalektiğinin tarihsel bir özgünlüğü vardır.
- 27 Şubat çağrımız bu birlik ruhunun canlandırılma girişimi ve Demokratik Cumhuriyet talebidir.
- Son iki yüzyılda tersine çevrilmek istenen kardeşliğin önündeki engelleri kaldırıyor, kardeşlik hukukunun gereğini yapıyoruz. Nasıl bir araya gelinir ve nasıl bir arada yaşanılırı tartışmak istiyoruz.
"ŞİDDETE DAYALI DÖNEMİ KAPATIP, HUKUK TEMELLİ SÜREÇ HEDEFLİYORUZ"
- Şimdi negatif aşamadan pozitif inşa aşamasına geçmeliyiz. Yeni bir siyaset dönemine, stratejisine kapı açılıyor. Şiddete dayalı siyaset dönemini kapatıp, demokratik toplum ve hukuk temelli bir süreci açmayı hedefliyor ve her kesimi bu yönde imkân yaratmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.
- Ezilen kesimler, etnik gruplar, dinsel ve kültürel gruplar kesintisiz ve örgütlü bir demokratik mücadeleyle kendi yaratımlarına sahip çıkabilirler. Bu süreçte devletin demokratik dönüşüme duyarlı olması önemlidir.
"ENTEGRASYON CUMHURİYETİN BAŞLANGICI KADAR ÖNEMLİ"
- Demokratik entegrasyon en az Cumhuriyetin başlangıcı kadar önemlidir. Onun kadar anlam, gelecek ve güç itibarıyla varlık ve zenginlik ihtiva eden bir çağrıdır. Temelinde demokratik toplum modeli vardır.
- Günümüzde yaşanan birçok sorunun ve krizin sebebi demokratik bir hukukun yokluğudur. Demokratik siyaset çerçeveli bir hukuk çözümünü esas alıyoruz. Demokratik topluma alan tanıyacak, demokrasiye alan tanıyacak ve bunun güçlü hukuksal güvencelerini oluşturacak bir yaklaşıma ihtiyacımız var.
"VATANDAŞLIK DEVLETLE BAĞ ESAS ALINARAK KURULMALI"
- Vatandaşlık ilişkisi, millete aidiyet üzerinden değil devletle bağ esas alınarak kurulmalıdır. Dininde, milliyetinde, düşüncesinde özgür olmayı temel alan bir özgür yurttaşlığı esas alıyoruz.
- Çağrımız sadece Türkiye'de değil Ortadoğu'da bir arada yaşama sorununa ve ürettiği kriz haline çözüm bulma amacını taşıyor. Bütün gadre uğramışların var olma ve kendilerini özgürce ifade edebilme haklarını savunuyoruz.
- Dönemin dili buyurgan ve otoriter bir dil olamaz. Karşısındakine kendini doğru ifade etme, doğru dinleme ve ona da kendi doğrularını ifade etme olanağını vermeyi esas almalıyız."
