Gaziantep'in Nizip ilçesinde kendisini savcı olarak tanıtarak bir vatandaşı terör örgütüyle bağlantılı olduğuna ikna eden dolandırıcılar, yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri alarak kayıplara karıştı. Polis operasyonuyla yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.03.2026 10:04
Haber Güncellenme Tarihi: 28.03.2026 10:05
Haber Merkezi
Telefon dolandırıcılığı vakaları Türkiye genelinde artış gösterirken, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan olay boyutuyla dikkat çekti. Kendisini savcı olarak tanıtan bir kişi, vatandaşı terör örgütüyle bağlantılı olduğuna inandırarak yaklaşık 6 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını teslim almasını sağladı. Hızlı bir şekilde harekete geçen polis ekipleri, dolandırıcılık şüphelilerini kısa sürede yakalayarak adalete teslim etti.
SAHTE SAVCI TERÖR YALANIYLA 6 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASINI ALDI
Müşteki M.G, tanımadığı bir numaradan arandığını, kendisini savcı olarak tanıtan kişinin adının terör örgütüne karıştığını ve para vermesi halinde kendisini kurtaracağını söylediğini, bunun üzerine yaklaşık 6 milyon lira değerindeki altın, pırlanta ve pahalı saatleri bir poşete koyarak şüpheliye teslim ettiğini belirterek şikayetçi oldu.
Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla M.S.M. ve Ö.F.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Terör yalanıyla 6 milyonluk vurgun: Sahte savcı tutuklandı
